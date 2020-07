Castigul salarial mediu net: cine a castigat si cine a pierdut bani la privat. Cat au castigat bugetarii in mai

Cele mai mari castiguri salariale medii nominale nete s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice, respectiv 7.772 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante, de 1.394 lei.Fata de mai 2019, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,5%."In luna mai 2020, in activitatile din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat, in aproape egala masura, atat scaderi, cat si cresteri fata de luna precedenta. Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna aprilie 2020 au fost cauzate de intreruperi/incetari ale activitatii, de continuarea somajului tehnic de catre multi agenti economici, de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (in functie de contracte/proiecte) sau de remunerarea partiala a salariatilor din unele activitati economice", spun oficialii INS.De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea in luna precedenta de prime ocazionale (inclusiv pentru sarbatorile de Paste), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), cat si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mari fata de medie, din unele activitati economice", noteaza INS.Cine a pierdut cei mai multi baniCele mai semnificative scaderi ale catogului salarial mediu net s-au inregistrat in urmatoarele domenii:- 16,7% in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii),- 16,2% in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale),- 14,9% in activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, ca urmare a acordarii de prime ocazionale in lunile precedente;- intre 6% si 12% in activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), transporturi aeriene, telecomunicatii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, activitati de servicii anexe extractiei;- intre 3,5% si 5, ...citeste mai departe despre " Castigul salarial mediu net: cine a castigat si cine a pierdut bani la privat. Cat au castigat bugetarii in mai " pe Ziare.com