Bogatii lumii au devenit si mai bogati in pandemie. Doua mii de miliardari au impreuna o avere de peste 10 trilioane de dolari

La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns la un nivel record de aproximativ 10,2 trilioane de dolari, potrivit analizei, publicate miercuri.Acest nivel depaseste varful anterior de 8,9 trilioane de dolari, atins la sfarsitul anului 2017.Sporirea bogatiei superbogatilor s-a datorat in parte recuperarii pietelor bursiere, in timp ce investitiile in zone cu crestere rapida precum tehnologia si ingrijirea sanatatii s-au dovedit a fi in special ''motoare'' de facut avere, conform studiului.In prezent 2.189 barbati si femei au averi de peste un miliard de dolari.Numerar, bunuri imobiliare si de lux, precum si actiuni si companii listate la bursa au fost luate in considerare in evaluarea averilor lor, in timp ce datoriile au fost deduse.In Germania, activele nete ale ultra-bogatilor au crescut la 594,9 miliarde de dolari pana la sfarsitul lunii iulie, dupa o scadere la inceputul pandemiei de coronavirus.Numarul miliardarilor in tara a crescut de la 114 la 119.Pentru raport, UBS si PwC au analizat datele de la 2.189 de miliardari din 43 de tari si au realizat interviuri cu 60 de miliardari.