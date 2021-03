Cardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul an

Interesul pentru aceasta criptomoneda a fost accentuat si de catre multi-miliardarul Elon Musk, care si-a schimbat poza de la contul de Twitter cu una in care avea o furculita infipta in asfalt.Miliardarul de la Tesla facea referire, voalat, la procedura numita "hard forking". Bifurcarea dura, in limbajul blockchain, se refera la impartirea retelei in doua ramuri, unde una respecta protocolul scris anterior, iar cealalta ramura bifurcata functioneaza dintr-un nou set de reguli.Elon Musk se referea la protocolul "Mary" care a fost lansat de fondatorul Cardano, Charles Hoskinson. Peste toate acestea, a venit si vestea ca un fond de investitii din Dubai si-a vandut Bitcoin in valoare de 750 de milioane de dolari pentru a cumpara Cardano si Polkadot.Toate aceste vesti nu au facut decat sa alimenteze o crestere a pretului pentru Cardano, care in doua saptamani si-a dublat pretul, de la 67 de centi pana la peste 1,30 de dolari. In momentul de fata, Cardado a urmat trendul din piata criptomonedelor si a scazut pana la 1,15 dolari.Cardano, o criptomoneda fenomenCu toate acestea, investitorii se asteapta ca ADA sa ajunga pana la finele anului la un pret de 10 dolari, asa cum au crescut si restul criptomonedelor mai mari.Cardano a avut la randul ei, un an destul de bun, astfel ca, in ultimele 12 luni si-a crescut valoarea de mai bine de 50 ori, aceasta fiind o moneda relativ noua, in comparatie cu restul celor din top 10.Anul trecut in martie, Cardano avea un pret de 3 centi. Mai mult, de la inceputul anului moneda si-a majorat valoarea de 6 ori, avand in vedere ca la 31 decembrie 2020, criptomoneda era cotata la 18 centi.Si chiar daca a atins un varf de 1,5 dolari si a scazut pana la cotatia de astazi de 1,15 dolari, moneda tot este deasupra cotatiei de la inceput de an cu o crestere de peste 600%.In momentul de fata, Cardano isi "da coate" cu Tether, criptomoneda de pe locul trei, pentru capitalizare. Cea despre care vorbim noi are o capitalizare de 36,27 de miliarde de dolari, in timp ce Tether, vine cu una de 36,39 de miliarde.Diferenta de 120 de milioane de dolari dintre ele poate fi spulberata intr-o singura zi buna pentru Cardano, care ar putea ajunge pe locul trei in topul criptomonedelor.Aceasta este atat de apreciata incat deja ...citeste mai departe despre " Cardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul an " pe Ziare.com