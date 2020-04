Bursa de Valori Bucuresti a pierdut 34% din capitalizare, adica 13 miliarde de euro

Scaderea de la inceputul acestui an a depasit cresterea de 23,4% inregistrata in anul 2019 fata de 2018, an care a marcat cea mai buna performanta a BVB de la criza financiara.De asemenea, potrivit datelor publicate miercuri de BVB, la finalul lunii martie, valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB era de aproximativ 84 miliarde de lei, echivalentul a 17,5 miliarde de euro.La nivelul primului trimestru, la Bursa de Valori Bucuresti, valoarea medie zilnica de tranzactionare a fost de 11,5 milioane de euro, iar valoarea totala de tranzactionare pe toate tipurile de instrumente financiare a depasit 740 de milioane de euro in acelasi interval de timp."In 2019, capitalizarea BVB a inregistrat o crestere cu 23,4% pana la valoarea de 37,8 miliarde de euro, sustinuta de randamentele mari ale dividendelor, de cresterea economica locala peste media UE, promovarea la statutul de piata emergenta si o serie de modificari ale prevederilor legislative", arata studiul PwC.In contextul COVID-19, indicele principal al bursei BET a scazut cu circa 25% intre 30 decembrie 2019 si 30 martie 2020, de la o crestere de 35,1% inregistrata anul trecut. Aceeasi scadere a fost inregistrata si de indicele BET-TR, care cuprinde primele 17 cele mai tranzactionate actiuni de la bursa, dupa un avans de 46,9% in 2019."Contextul actual de COVID-19 a avut impact direct asupra evolutiei pietei de capital, ca urmare a temerilor investitorilor referitoare la pandemie.Pe fondul deprecierii masive a actiunilor, constatam ca in luna martie 2020, atat volumul, cat si valoarea tranzactionata prezinta o crestere de aproximativ doua ori comparativ cu luna decembrie 2019. Castigul obtinut pe piata de capital a fost analizat prin compararea performantei BET si BET-TR cu evolutia obligatiunilor de stat, iar din analizele noastre, realizate in perioada 1 ianuarie 2012 - 30 martie 2020, a rezultat ca randamentul pietei de capital se situeaza peste cel al obligatiunilor.Acest castig suplimentar pe termen lung vine sa compenseze tocmai riscuri mai mari asumate de investitorii de pe piata de capital", a declarat Sorin Petre, partener PwC Romania.In perioada 1 ianuarie 20 ...citeste mai departe despre " Bursa de Valori Bucuresti a pierdut 34% din capitalizare, adica 13 miliarde de euro " pe Ziare.com