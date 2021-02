Bunuri recuperate pentru dezvoltarea afacerii - Cum alegi forma de finantare potrivita?

Este important ca inainte de a lua o decizie pentru afacerea ta, sa te informezi despre cele trei variante de finantare, pentru a face alegerea potrivita pentru tine. De asemenea, pentru a face investitii care sa genereze profit, multe companii aleg sa achizitioneze bunuri recuperate . Este vorba despre acele autoturisme, utilaje sau alte obiecte industriale, care au facut obiectul unor contracte, dar care au fost apoi recuperate de la clienti, din cauze care tin de intarzierea platii ratelor stabilite.Achizitionarea unor bunuri recuperate este o solutie avantajoasa pentru companiile care nu dispun de sume foarte mari pentru astfel de investitii. In acest caz, plata se va face esalonat, respectand conditiile contractuale ale formei de finantare solicitate.Leasingul financiar pentru bunuri recuperate este un pachet integrat de finantare, asigurare si servicii post vanzare, pentru achizitia de bunuri pentru o folosinta indelungata. Activul finantat este garantia finantarii, iar aprobarea dosarului se face de cele mai multe ori chiar si in 24 de ore.La finalul perioadei contractuale si dupa plata valorii reziduale, bunul intra in proprietatea firmei solicitante. Acest lucru reprezinta un avantaj pentru companiile care vor sa achizitioneze echipamente cu o valoare ridicata si pe care sa le foloseasca pe o perioada indelungata.Avantajele leasingului financiar apar si la nivelul procedurilor si documentatiei. Nivelul flexibil al formei de finantare se observa in valoarea sa reziduala, in termenele de plata flexibile, adaptate in functie de cerintele companiilor (plata ratelor poate fi stabilita de comun acord, lunar, trimestrial sau sezonier), precum si oportunitati de finantare specifice diferitelor tipuri de companii.Leasingul operational pentru bunuri recuperate presupune tot un contract de inchiriere, insa la final nu iti ofera posibilitatea achizitionarii produsului solicitat. Daca optezi pentru aceasta forma de finantare, trebuie sa mentionezi inca de la inceput perioada contractuala, precum si numarul de kilometri ce urmeaza a fi parcursi (in cazul autoturismelor).Printr-un contract de leasing operational, se transfera dreptul de utilizare al unui bun catre o companie, in conditiile achitarii unei rate lunare fixe. Sumele lunare trebuie sa acopere toate costurile de functionare ale bunului, dar si alte servicii suplimentare. Toate riscurile sunt preluate de catre firma de leasing.Un avantaj important este reprezentat de mobilitatea crescuta, reprezentata prin faptul ca firma de leasing operational poate oferi la schimb un alt bun, pe perioada contractului, in cazul in care masina, de exemplu, este imobilizata. Mai mult, cheltuielile de logistica si contabilitate, relatiile cu asiguratorii, institutiile statului sau chiar service-uri sunt preluate de catre compania de leasing.Leasingul operational presupune o rata fixa, stabilita in contract, fara sa mai fie necesara plata unui avans. Acest lucru le permite clientilor sa-si gestioneze cu usurinta veniturile.Diferentele dintre solutiile de leasing si creditele bancare apar la nivelul dreptului de proprietate asupra bunurilor recuperate solicitate. In cazul unui credit bancar, firma solicitanta devine proprietara bunului chiar din momentul in care intra in posesia lui.De asemenea, diferentele se regasesc si in ceea ce priveste calcularea ratelor, a dobanzilor si a avansului oferit.Cu toate acestea, multe institutii bancare din Romania nu accepta acordarea unor credite catre firmele nou infiintate, din cauza eventualelor riscuri.In concluzie, decizia de a achizitiona bunuri recuperate prin una dintre cele 3 metode de finantare mentionate mai sus necesita informare. In acest fel, vei putea lua cea mai buna decizie pentru afacerea ta. Fie ca alegi leasingul financiar, operational sau creditul bancar, trebuie sa ai in vedere atat avantajele, cat si dezavantajele.