BNR: Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut in aprilie cu 3,4% fata de martie, la 137,98 miliarde lei

"Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 3,4% fata de luna martie 2020, pana la 137,986 miliarde lei, iar fata de luna aprilie 2019 au inregistrat o crestere de 12,2% (9,2 la suta in termeni reali).Depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei, exprimate in lei, au inregistrat o crestere de 1,4% (1,2% in termeni reali) fata de luna martie 2020; exprimate in euro, acestea s-au majorat cu 1,1%. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cresterea acestui indicator exprimat in lei a fost de 18,6% (majorarea a fost de 16,6% daca indicatorul este exprimat in euro)", arata BNR.Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au scazut cu 2,5% (pana la 103,156 miliarde lei) fata de luna martie 2020 si au crescut cu 4,2% fata de luna aprilie a anului precedent.Depozitele in valuta ale rezidentilor, exprimate in lei, reprezentand 36,3% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,6% fata de luna martie 2020, pana la nivelul de 137,288 miliarde lei (exprimate in euro, acestea s-au majorat cu 0,2%, pana la 28,353 miliarde euro). Comparativ cu aprilie 2019, indicatorul, exprimat in lei, a crescut cu 19% (majorarea a fost de 16,9% daca acesta este exprimat in euro).Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna aprilie 2020 cu 0,7% fata de luna martie 2020, pana la nivelul de 378,431 miliarde lei si au crescut cu 12,2% (9,2% in termeni reali) fata de luna aprilie 2019.Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 63,7% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,8% fata de luna martie 2020, pana la 241,143 miliarde lei, iar fata de luna aprilie 2019 au inregistrat o crestere de 8,6% (5,8% in termeni reali).Depozitele in valuta ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare), exprimate in lei, au inregistrat o scadere de 1,6% (-1,9% in termeni reali) fata de luna martie 2020 (exprimate in euro, acestea s-au diminuat cu 2%). Comparativ cu aprilie 2019, depozitele in valuta ale rezidentilor din alte sectoare, exprimate in lei, s-au majorat cu 20% (exprimate in euro, acestea au crescut cu 17, ...citeste mai departe despre " BNR: Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut in aprilie cu 3,4% fata de martie, la 137,98 miliarde lei " pe Ziare.com