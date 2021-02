Bitcoin, la un pas de a atinge o capitalizare de 1 trilion de dolari

Bitcoin a depasit 50 000 de dolari pe unitate, pentru prima data in istorie, pe 17 februarie. De la minimele de acum aproximativ un an, pana pe 18 februarie, ora 20, Bitcoin a crescut de peste 13 ori."Dinamica este si mai impresionanta daca ne gandim ca in ianuarie 2015 cotatia fluctua in jurul a 200 de dolari, iar in 2013 era in jur de 20 de dolari. Mai mult, in prezent, capitalizarea Bitcoin este pe punctul de a atinge 1 trilion de dolari, suma suficient de ridicata sa atraga atentia bancilor centrale", crede Claudiu Cazacu, Consulting Strategist.Traseul spectaculos al cotatiilor monedelor virtuale a venit pe un fond puternic favorabil unor astfel de evolutii.De asemenea, apetitul investitorilor de retail pentru pietele bursiere s-a aflat pe o curba ascendenta foarte rapida (timpul petrecut acasa, unele resurse financiare economisite prin limitarile fortate de pandemie)."Pe de alta parte, nume cu vechime din segmentul institutional (in special din SUA) s-au aratat foarte deschise spre a investi sau a oferi produse si servicii din domeniul pe care, cu cativa ani inainte, il evitau cu fermitate (JPMorgan, Morgan Stanley)", mai spune analistul financiar.Mai puteti citi:Fenomenul fostilor procurori si judecatori care revin in magistratura doar cateva luni pentru pensii de mii de euroIoan Niculae, dat in urmarire de politie, anunta ca se va intoarce vineri in tara fiindca n-a gasit avionNici prea mult, nici prea putin: De cate ori e indicat sa faci sex pe saptamanaPasaportul de vaccinare, doar o chestiune de timp? Ce spun expertii despre utilitatea unui astfel de documentVIDEO Imagini cumplite intr-o padure din Romania. Mai multi pui de urs, scosi din barlog si aruncati in zapada pentru distractieTeama de inflatie a avut, de asemenea, un cuvant de spus, desi nu poate fi singurul argument, in acest moment. Jocul a devenit mai intens dupa ce nume ca Mastercard, BNY Mellon sau Tesla au fost asociate in titlurile zilei cu Bitcoin.Mereu in cautare de "marfa proaspata", participantii la piata si-au reorientat atentia si spre Ethereum, care ...citeste mai departe despre " Bitcoin, la un pas de a atinge o capitalizare de 1 trilion de dolari " pe Ziare.com