Bitcoin isi reia ascensiunea catre cote record "furand" investitorii de pe aur

Astazi, se pregateste sa sparga si pragul de rezistenta de 54.000 de dolari si se indreapta din nou catre ATH-ul (All Time High - pragul record) de 58.000 de dolari.Potrivit expertului Bloomberg, Mike McGlone, Bitcoin devine activul preferat pentru pastrarea investitiilor. In timp ce aurul va ramane in continuare ideal pentru bijuterii si monede de colectie, Bitcoin il inlocuieste ca activ pentru acoperirea inflatiei.Din 2017, tot mai multi investitori au trecut de la aur la Bitcoin, lucru care este sustinut si de volumul de tranzactionare, criptomoneda fiind mult mai vanduta si cumparata decat metalul galben.Acest lucru este sustinut si de CEO-ul MicroStrategy, Michael Saylor care spune ca profitabilitatea aurului din ultimii ani nici nu se compara cu cea a Bitcoin. Mai mult, compania sa este cunoscuta pentru achizitiile de Bitcoin din ultimele luni. Acestea au fost aproape la fel de vizibile si populare precum cele facute de Tesla.In cazul aurului, dupa ce a depasit valoarea de 2.000 de dolari pe uncie, pretul a inceput sa scada. Cam acelasi lucru s-a intamplat si cu Bitcoin dupa ce a atins pragul de 58.000 de dolari, numai ca in cazul Bitcoin se pare ca moneda virtuala revine catre acest prag.Capitalizare de 1 trilion de dolariUn alt prag pe care Bitcoin l-a trecut, din nou, este cel al capitalizarii de 1 trilion de dolari. Acesta fusese atins in februarie, iar de acolo a inceput sa scada pana aproape de 900-950 de miliarde de dolari.Azi, pe fondul tranzactionarilor de pe pietele asiatice, Singapore, in principal, Bitcoin a trecut iar de 1 trilion de dolari capitalizare.Avand in vedere pretul de acum, Bitcoin a inregistrat numai in acest an o crestere de 80%, in timp ce pe ultimele 12 luni a consemnat o majorare de 570%. Pretul continua sa creasca, acest lucru fiind influentat si de investitorii institutionali, precum Square, Tesla si MicroStrategy de care aminteam mai devreme.Criptomonedele sunt aici si nu vor disparea prea devreme, asa cum preconizau unii investitori mai traditionalisti. Acest lucru este confirmat si de faptul ca PayPal tocmai a anunta ca va achizitiona firma de securitate pe criptomonede, Curv.