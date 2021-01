Cum a ajuns Bitcoin-ul sa fie considerat aurul secolului 21. "Febra" criptomonedei si mirajul imbogatirii

Denumirea de "aurul secolului 21" a venit dupa ce un raport al Citibank s-a "scurs" in presa, documentul vorbind despre o predictie mai mult decat optimista a evolutiei Bitcoin. Se vorbea ca in decembrie 2021, moneda virtuala ar putea ajunge la o valoare de 318.000 dolari per unitate.Aceasta nu este singura estimare atat de optimista legata de Bitcoin, in conditiile in care si alti investitori majori spuneau ca are sanse sa ajunga la o cota de 200-300.000 de dolari, dar de abia anul viitor sau pana in 2024. Cu toate acestea, au fost si predictii mai "rezervate" care au ridicat Bitcoin "doar" pana la 100.000 de dolari.Pe de alta parte, nu mai departe de acum doua saptamani, analistii financiari de la JP Morgan vedeau o evolutie a criptomonedei cu cota de 146.000 de dolari, preconizand ca Bitcoin va lua rolul aurului de safe-haven (investitie de siguranta)."Bitcoin ar putea trece cu usurinta de 100.000 de dolari pana la finele lui 2021. Am vazut un interes ridicat pentru Bitcoin, ca niciodata, lucru care duce si la cresterea altor criptomonede pe platform noastra", afirma Alex Althausen, CEO-ul platformei StormGain.Mirajul imbogatirii de pe urma Bitcoin a atras si multi investitori de retail, dar pentru acesti exista riscul ca "balenele" (investitorii uriasi) sa atraga grosul investitiilor din piata si sa-i inlature pe acestia prin cresterea pretului.Dar specialistii ii avertizeaza pe investitorii mici ca daca vor sa achizitioneze criptomonede trebuie sa fie atenti si la platformele de pe care tranzactioneaza si la comisioanele pe care acestea le practica. Din cauza acestor comisioane, un investitor pe termen scurt ar putea sa iasa pe minus daca nu are rabdare sau vinde prea repede.Cinci zile de cosmar pentru investitorii miciCei care sperau ca in aceste zile sa mai incaseze ceva bani de pe urma volatilitatii Bitcoin au avut o surpriza neplacuta, mai ales ca acesta a ramas intre doua cote de rezistenta. Pe de o parte, investitorii care au mizat pe scaderea Bitcoin s-au vazut in situatia in care acesta nu a mai "involuat" mai jos de 35.000 de dolari.Daca trecea de acest prag de rezist ...citeste mai departe despre " Cum a ajuns Bitcoin-ul sa fie considerat aurul secolului 21. "Febra" criptomonedei si mirajul imbogatirii " pe Ziare.com