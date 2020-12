Factorii care au generat profituri uriase pentru cei care au avut curaj sa cumpere Bitcoin. Criptomoneda a ajuns sa fie preferata in dauna aurului

Acum, traderii si alti specialisti din domeniu se asteapta ca Bitcoin sa ramana o buna perioada deasupra nivelului de 23.000 de dolari. Unii investitori chiar si-au transferat o parte din portofolii de pe aur, care este considerata cea mai sigura investitie, in Bitcoin.Potrivit analistilor financiari, trei factori au impins Bitcoin atat de sus intr-un timp atat de scurt: vanzarile din scurt (short squeeze - apare atunci cand o actiune sau un alt activ sare brusc mai sus, fortand comerciantii care au pariat ca pretul sau va scadea, sa-l cumpere pentru a preveni pierderi si mai mari), o multime de ordine de vanzare tinute la 23.600 de dolari si reactia pietei la anuntul facut de Trezoreria americana cu privire la masurile anti-spalare de bani, se arata in Coin Telegraph.Numai astazi au fost lichidate contracte scurte in valoare de 138 milioane dolari, iar aceasta lichidare in masa a avut loc chiar in momentul in care Bitcoin a depasit 23.600 de dolari. Zona de 23.600 de dolari a reprezentat un nivel cheie de rezistenta din cauza comenzilor de vanzare stivuite pe bursele majore.Multi traderi au avut pozitie de vanzare la 23.600 de dolariPe de alta parte, vanzarile din scurt se intampla atunci cand un vanzator este fortat sa-si cumpere pozitia, deoarece pretul Bitcoin creste (in cazul nostru). Acest lucru determina cresterea cererii cumparatorului intr-o perioada scurta de timp, ducand deseori la o crestere semnificativa.Al treilea motiv care a dus la aceasta crestere tine de nemultumirile pietei cu privire la portofelele auto-custodiate. Regula impune schimburi pentru a tine evidenta retragerilor si a depozitelor de peste 3.000 USD care provin din portofele care nu sunt custodiale. Daca tranzactiile depasesc 10.000 USD, atunci schimburile ar trebui sa se raporteze direct la Reteaua de executare a infractiunilor financiare (FinCEN).Desi se asteptau ca aceasta decizie sa faca ravagii in piata, dupa ce a fost explicata regula investitorii au vazut ca nu este la fel de rea pe cat credeau initial.Potrivit celor de la Cointelegraph pretul Bitcoin si piata criptografica mai larga ar ignora probabil stirile de genul acesta.Cu toate acestea, pretul pare sa se confrunte cu rezistenta aproape de nivelul de 23.800 de dolari. O pauza clara deasupra ...citeste mai departe despre " Factorii care au generat profituri uriase pentru cei care au avut curaj sa cumpere Bitcoin. Criptomoneda a ajuns sa fie preferata in dauna aurului " pe Ziare.com