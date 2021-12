Beneficiile utilizării serviciului de online banking printr-o conexiune sigură la internet

Este adevărat că te-ai cam săturat să mergi la bancă când vrei să verifici câți bani mai ai în cont, mai ales că în timpul pandemiei ai început să plătești mai des prin intermediul cardului, şi ai nevoie de o evidenţă constantă.

Îţi doreşti să ai curajul să folosești aplicația de online banking, având în vedere că ai prieteni și rude care utilizează aplicația cu încredere si nu ai auzit ca unul dintre ei sa aibă nemulțumiri.

Ziare.com îți explică în cadrul rubricii Banii tăi cum funcționează online banking-ul și care sunt avantajele folosirii aplicației pe telefonul mobil sau tabletă.

Potrivit specialiștilor financiari, online banking-ul este cel mai simplu, util și sigur instrument pentru monitorizarea cheltuielilor, pentru transferul de bani şi administrarea bugetului.

Cu ajutorul aplicaţiei poți verifica activitatea contului din orice loc și în orice moment, dar, pentru aceasta, este adevărat, ai nevoie de o conexiune sigură de internet, de o conexiune wifi sigură.

Motiv pentru care trebuie să oferi o atenție sporită conexiunilor la internet pe care le faci când ești plecat de acasă. Este valabil pentru orice activitate pe care o desfășori pe telefonul mobil, tabletă, laptop unde ai nevoie de internet.

Așa încât, cu o conexiune sigură la internet (cel mai bine folosești datele mobile ale reţelei unde eşti abonat) poți face depuneri, îți poți verifica soldul contului, poți constitui și lichida depozite, poți beneficia de un control financiar eficient, într-o manieră simplă și rapidă.

Ai acces la cont 24 din 24 timp de 7 zile

Acest lucru este un mare avantaj în zilele noastre, când parcă timpul nu este suficient pentru tot ceea ce ai de făcut într-o zi. Prin intermediul acestui instrument instalat pe telefon, economisești timp, bani şi te poți concentra pe activitățile zilnice fără să fie nevoie să mergi de fiecare dată la bancă.

Poți plăti facturile online

Prin intermediul serviciului de online banking poți achita facturile rapid, de acasă sau de unde te găsești fără să fie nevoie să te deplasezi până la bancă sau bancomat. Acest serviciu a început să fie util și pentru plata taxelor și impozitelor la stat.

Costuri mici sau aproape ca inexistente

Serviciul de online banking are, de obicei, comision zero sau cu până la 50% reducere față de operațiunile efectuate în sucursale.

