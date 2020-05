BCR ofera finantari de 730.000 de euro pentru ONG, cu dobanda zero in 2020

Dobanda este subventionata 100% de Fundatia Erste pentru utilizarile din credit efectuate pana la 31 decembrie 2020.Finantarile sunt acordate in lei si pot avea ca destinatie acoperirea capitalului de lucru sau implementarea proiectelor europene cu fonduri nerambursabile.Creditele se acorda pe o perioada de 12-18 luni, in cazul capitalului de lucru, sau 3 luni dupa data incasarii grantului sau subventiei, in cazul prefinantarilor europene sau granturilor de diverse tipuri."Sectorul non-profit a fost unul dintre cele mai dinamice segmente ale societatii romanesti in toata aceasta perioada marcata de pandemie, din martie pana in prezent.ONG-urile au strans fonduri, masti, echipamente, alimente pentru oamenii din prima linie.S-au implicat in educatie, tehnologie, au contribuit la mentinerea Romaniei in stare functionala, in ciuda provocarilor.Si au facut-o bine, insa, in ciuda campaniilor de strangeri de fonduri, in care cele mai vizibile si notorii asociatii reusesc sa se auto-finanteze, restul de ONG-uri se confrunta in multe cazuri cu un deficit de lichiditate ce le poate afecta functionarea.De aceea, noi credem ca mobilizarea unor astfel de finantari, asa cum sunt cele pe care le oferim prin acest program, poate veni in mod real in sprijinul acestor organizatii", spune Stefan Buciuc, CEO BCR Social Finance.Fondurile puse la dispozitie prin acest program sunt limitate si vor fi alocate, in functie de solicitari, pana la data de 31 iulie 2020.Creditele vor fi acordate organizatiilor non-profit care pot face dovada inregistrarii la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si care pot dovedi existenta impactului social creat in societate.Celelalte conditii de eligibilitate pentru acordarea liniilor de finantare sunt urmatoarele:● Existenta a minimum trei exercitii financiare incheiate pentru BCR si a cel putin doua exercitii financiare in cazul BCR Social Finance - conditie obligatorie● Dimensionarea clara a nevoii de finantare si sursele de rambursare ale creditului - conditie obligatorie● Neinregistrarea in ultimul an sau la ultima balanta a unui capital propriu negativ - conditie non-eliminato ...citeste mai departe despre " BCR ofera finantari de 730.000 de euro pentru ONG, cu dobanda zero in 2020 " pe Ziare.com