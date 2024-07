BCR a vandut 3 tone de aur in 8 ani. Cine cumpara metalul pretios?

Banca Comerciala Romana (BCR), cea mai mare banca din Romania, a tranzactionat 3 tone de aur in cei 8 ani de cand a inceput sa distribuie metalul pretios prin unitatile bancii.

Clientii care cumpara aur la BCR sunt in proportie de 60% barbati, cu varsta intre 30 si 50 de ani, potrivit reprezentantilor bancii, citati de Stirile ProTV.

Cele mai cautate produse sunt ducatii si lingourile de 10 grame. Cererea in scop investitional este in special pentru lingouri de dimensiuni medii sau mari: 100g, 250g, 500g sau 1.000g. Lingourile de 20g sunt solicitate mai ales in perspectiva unei vanzari ulterioare.

La moda este si achizionarea monedelor de aur pentru a fi facute cadou la momente speciale cum ar fi botezul, nunta sau ziua de nastere.

