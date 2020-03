Bancile nu sunt de acord cu amanarea platii ratelor cu 9 luni pentru toti romanii afectati de criza coronavirusului: Nu ajuta economia

In schimb, acestea cer ca solutiile sa fie individuale si asigura ca vor sprijini prin orice masuri necesare clientii afectati financiar de noul coronavirus (COVID 19), pentru a preveni o criza la nivel economic si social.Amintim ca, saptamana trecuta, inainte ca guvernul sa adopte ordonanta de urgenta privind amanarea platii ratelor, ministrul de Finante Florin Citu anunta ca a discutat cu reprezentantii BNR si cu sistemnul bancar, le-a propus varianta de amanare cu pana la 9 luni, iar aceasta a fost agreata."Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), organizatii care reprezinta toate institutiile bancare active pe piata romaneasca, considera ca abordarea individuala a cazurilor clientilor, persoane fizice si juridice, afectati de pandemia de COVID-19 reprezinta cea mai corecta si eficienta abordare pentru solutionarea reala a dificultatilor financiare ale clientilor, fara afectarea lichiditatii sistemului bancar.Economia are nevoie de solutii individualizate pentru clientii bancilor si recomandam evitarea de moratorii generalizate din partea autoritatilor, necalibrate corespunzator, ce aplica masuri "universale", de amanare a ratelor chiar si pana la 9 luni, care pot conduce la afectarea grava a lichiditatii sistemului bancar si care nu solutioneaza pe fond diversitatea de situatii cu care se confrunta clientii", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR).Potrivit acestora, impunerea de solutii generalizate, fara studii de impact, nu ajuta economia, populatia, companiile si in niciun caz revenirea economica viitoare.ARB si CPBR subliniaza ca bancile au inteles situatia speciala prin care trec multi dintre clienti in aceasta perioada insa, pentru promovarea unor principii de creditare corecte si sanatoase, considera ca orice perioada de amanare a rambursarii ratelor, absolut necesara, ar trebui avuta in vedere pe baza analizei institutiilor de credit, de la caz la caz, si cu identificarea de solutii suplimentare."Comunitatea bancara solicita echilibru si ratiune economica in deciziile de politici publice pentru utilizarea optima a resurselor economice ale sistemului financiar, astfel incat sa nu ramanem fara tractiune in a ...citeste mai departe despre " Bancile nu sunt de acord cu amanarea platii ratelor cu 9 luni pentru toti romanii afectati de criza coronavirusului: Nu ajuta economia " pe Ziare.com