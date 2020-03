Asociatiile de consumatori: Amanarea ratelor nu sprijina in mod real debitorii, ci acorda beneficii bancilor: Vor aplica dobanda la dobanda!

"In opinia noastra, masurile luate de Guvern nu sprijina in mod real debitorii, acorda beneficii substantiale bancilor si institutiilor financiare nebancare si sunt chiar mai dezavantajoase decat unele dintre solutiile propuse din proprie initiativa de anumiti finantatori.Ordonanta de urgenta sprijina mai degraba sistemul financiar-bancar, in loc sa ii ajute, asa cum ar fi fost normal, mai mult pe imprumutati, asigurand un climat vadit de dezechilibru intr-un context economic si asa extrem de dificil", se arata intr-un comunicat al asociatiilor reprezentative ale consumatorilor utilizatori de servicii financiar-bancare si avocatilor specializati in protectia drepturilor consumatorilor.Potrivit ordonantei adoptate joi seara de Guvern, imprumutatii care inregistreaza intarzieri la plata ratelor, anterior declararii starii de urgenta in contextul pandemiei de coronavirus, nu sunt eligibili pentru a obtine suspendarea ratelor.In aceste conditii, asociatiile arata ca Guvernul nu permite redresarea debitorului intr-un context de criza, ci il ajuta indirect sa ajunga in faza de executare silita, cu toate consecintele dramatice care deriva asupra familiei debitorului.Totodata, acestia subliniaza ca autoritatile genereaza impovararea debitorilor prin capitalizarea dobanzilor din perioada suspendarii platii ratelor, in interesul sistemului financiar-bancar, fapt nepermis de legislatia in vigoare."Asadar, pe perioada de suspendare, dobanda aferenta ratelor respective va fi introdusa in soldul ramas de rambursat, asupra noului sold (semnificativ mai mare, in unele cazuri) urmand a se aplica dobanda contractuala. Pe intelesul tuturor, bancile si institutiile financiar-nebancare vor aplica dobanda la dobanda", se arata in comunicat.Mai mult, potrivit documentului, statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, cu bani de la bugetul de stat, alimentat de contribuabili, garanteaza dobanda capitalizata aferenta creditelor ipotecare in proportie de 100% pentru sistemul financiar-bancar. "Asadar, consumatorul din Romania (in calitate de imprumutat si contribuabil) este vaduvit direct si indirect de anumite sume de bani, in benefic ...citeste mai departe despre " Asociatiile de consumatori: Amanarea ratelor nu sprijina in mod real debitorii, ci acorda beneficii bancilor: Vor aplica dobanda la dobanda! " pe Ziare.com