ANRE prelungeste pana la 31 martie 2021 perioada in care pot fi incheiate noile contracte pentru furnizarea energiei electrice

Anuntul vine in conditiile in care piata de electricitate a devenit complet liberalizata incepand de la 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), ci trebuie sa compare si sa-si aleaga de pe piata libera oferta care li se potriveste cel mai bine.Liberalizarea inseamna ca preturile nu vor mai fi reglementate, iar furnizorii vor achizitiona toata cantitatea de energie de pe bursa.In acest context, cei sase milioane de consumatori care au ramas in piata reglementata au doua posibilitati: fie nu fac nimic, raman cu vechile contracte si platesc automat preturi numite "de serviciu universal", care vor fi mai mari cu 13-26%, fie incheie alte contracte in piata libera (concurentiala).Momentul i-a luat prin surprindere pe majoritatea consumatorilor. Un sondaj al Asociatiei Energia Inteligenta arata ca, la inceputul lunii decembrie, peste 90% dintre consumatorii casnici de electricitate nu stiau ca piata va fi liberalizata de la 1 ianuarie.