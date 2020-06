Ancheta UE la autoritatea de supraveghere financiara din Germania, in urma fraudei care a dus la insolventa companiei de plati Wirecard

Wirecard a solicitat joi intrarea in insolventa, din cauza unor datorii de aproape 4 miliarde de dolari, cazul fiind unul dintre cele mai mare scandaluri corporative din Germania, iar BaFin este criticata in tara si in strainatate pentru ca nu a descoperit problemele mai devreme.Comisia Europeana a cerut autoritatii de supraveghere a pietelor europene sa analizeze daca raspunsurile BaFin la acuzatiile legate de producerea unor ilegalitati la Wirecard pe parcursul mai multor ani au fost adecvate pentru a proteja increderea investitorilor in pietele din UE, potrivit unei scrisori adresate de Comisie agentiei UE.Informatiile despre scrisoarea vazuta de Reuters au aparut in timp ce Ministerul Justitiei din Fiipine a anuntat ca fostul director operational al Wirecard, care este suspect in scandalul de frauda contabila, s-a aflat in Filipine in aceasta saptamana, dar a plecat in China.Fostul director general al Wirecard, Markus Braun, a fost arestat luni si eliberat o zi mai tarziu in schimbul unei cautiuni de 5 milioane de euro.Separat, revista germana Der Spiegel a relatat ca grupul de investitii japonez SoftBank intentioneaza sa dea in judecata firma EY, care a efectuat ani de zile auditul rezultatleor financiare ale Wirecard, in acest scandal.EY a refuzat sa comenteze, iar SoftBank nu a comentat imediat.Wirecard, care a dezvaluit ca ii lipsesc 2,1 miliarde de dolari din contabilitate, este prima membra a indicelui german DAX care a intrat in incapacitate de plata, la mai putin de doi ani dupa ce s-a afalt intre cele mai mari 30 de companii listate din Germania.EY a anuntat ca lipsa din datele contabile ale Wirecard este rezultatul unei fraude globale sofisticate.Firma de audit KPMG a anuntat intr-un raport publicat in aprilie ca nu a putut verifica fonduri in numerar in valoare de 1miliard de euro, a pus sub semnul intrebarii contabilitatea achizitiilor Wirecard si a aratat ca nu a putut urmari avansuri in numerar in valoare de sute de milioane de euro catre comercianti.In scrisoarea catre Autoritatea Europeanp pentru Piete si Instrumente Financiare (European Securities and Markets Authority ...citeste mai departe despre " Ancheta UE la autoritatea de supraveghere financiara din Germania, in urma fraudei care a dus la insolventa companiei de plati Wirecard " pe Ziare.com