ANALIZA: Investitiile pe bursa, de anul acesta, nu au fost pentru cei cu inima slaba. Volatilitatea actiunilor, de la extaz la disperare

Desi indicele BET a recuperat aproape 1.800 de puncte din scaderea de aproape 3.300 de puncte inregistrata in varful socului negativ din februarie-martie, acesta se afla inca la o distanta de peste 1.500 de puncte sau putin sub 15% (marti in deschidere) de varfurile multianuale atinse la inceputul anului si cu aproape 20% sub varful istoric din vara lui 2007, este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Desi stimularea monetara a calmat pietele internationale, aducand chiar noi recorduri pentru indicele american Nasdaq si o revenire la varfurile anterioare pentru S&P500, piata locala "seamana" mai mult cu indicii europeni, care sunt inca la distanta de varfurile anuale. BET este astfel mai aproape de Eurostoxx 50, aflat de asemenea la 15% sub maximul recent decat de DAX, indicele german, propulsat de increderea investitorilor la putin peste 7% sub varful anului, care este si record istoric.Actiunile sunt in continuare pe scadere"Scaderile foarte adanci inregistrate de titlurile Bancii Transilvania, au fost lasate in urma, de la aproape -40% din varful anului ajungandu-se la aproxumativ -18%. Profitul la 6 luni a marcat o scadere de 28%, insa vestile referitoare la situatia Victoriabank din Republica Moldova, unde bunuri ale bancii se afla sub sechestru sau decizia recenta referitoare la impozitul aferent tranzactiei Volksbank au limitat apetitul pentru titlurile sale", se mai arata in analiza XTB Romania.Pentru moment, directia favorabila nu este amenintata din perspectiva tehnica (analiza graficului), desi tendinta generala va depinde in mod esential de perspectivele economiei locale si, implicit, de evolutia crizei sanitare. BRD , pe de alta parte, nu a reusit o recuperare consistenta, fiind inca la 29% distanta de varfurile anului. In cazul bancii, rezultatul net la semestru la nivel de grup de 0.588 pe actiune se compara nefavorabil cu 1.123 RON pe actiune inregistrat anul trecut.Segmentul energiei mai are de recuperat Petrom a fost anul acesta la cateva procente distanta de injumatatirea cotatiei, o situatie usor de inteles in conditiile scaderilor istorice ale cotatiei barilului de