Analistii vad un curs euro/leu de peste 4.94, chiar daca economia isi va reveni

"Seria de indicatori PMI (realizati pe baza informatiilor oferite de managerii de achizitii) pentru sectorul serviciilor si industrie in zona Euro, in luna iunie, a oferit surprize foarte placute: revenirea accentuata a depasit estimarile cu 6.3 puncte la servicii si 2.5 puncte la industrie. Desi inca sub nivelurile inceputului de an, datele contureaza o continuare accentuata a revenirii in luna iunie. Pentru Euro, aflat intr-o perioada de fluctuatii in asteptarea unei noi miscari impulsive este o veste buna, care trebuie totusi privita intr-un tablou mai cuprinzator. Dolarul american, aflat in retragere fata de monedele majore incepand din a doua jumatate a lunii martie, poate inregistra episoade de crestere a interesului, in special in conditiile in care investitorii ar redeveni preocupati fie de riscul unui nou val al virusului, cu efecte serioase asupra economiei, fie de alegerile din SUA din aceasta toamna", explica Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Pentru moment, dincolo de oscilatii naturale, trendul descendent multianual al EUR/USD nu a fost intrerupt, indicand ca pietele nu s-au "hotarat" in privinta schimbarii sustinute de directie, de la slabire la intarire a Euro fata de dolar. In conditiile in care revenirea economiilor dezvoltate ar continua, iar derapaje de ordin geopolitic ar fi evitate, moneda unica europeana ar putea atrage atentia sporita a participantilor la piata in a doua jumatate a anului."In privinta Romaniei, tendintele macro globale pot avea efecte variate. Astfel, avem in vedere un scenariu de relativa stabilitate pe termen scurt a EURRON - o reusita a ultimelor luni, avand in vedere multiplele presiuni generate de situatia din planul sanatatii publice, in tara, dar si la nivel european - cu unele riscuri de depreciere a leului in trimestrele urmatoare. Fata de evaluarile anterioare, tendinta de redeschidere a economiilor importante din E