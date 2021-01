ANAF ne vrea 100% cinstiti, dar ne ofera dictatura financiara si 0 % transparenta

Practic, alaturi de BNR , ANAF devine SRI-ul banilor romanilor care au conturi deschise la banci. In aceste conditii, nu ma mira ca suntem tara din UE cu cei mai multi cetateni care nu au niciun cont! Stiu ei de ce ...Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost pana acum, de departe, una dintre cele mai ineficiente reprezentante ale statului roman. De la recuperarea TVA la falimentul unor banci (vezi Bancorex), de la evaziunea fiscala din vami pana la spalarea masiva de bani, ANAF a demonstrat ca "vrea" dar nu poate. Si pana acum, daca se dorea la nivel politic, rezultatele ANAF puteau fi infinit mai bune. Dar, ce sa vezi, nu s-a dorit!Intrebarea este daca, in urma noilor reglementari, se va schimba ceva? Singurul element de noutate consta in faptul ca sunt furnizate informatii privind beneficiarii reali ai conturilor si beneficiarii imputerniciti pe cont. Aceste informatii nu erau disponibile ANAF decat la cerere de la banci. BNR a fost pana acum jandarmul banilor oamenilor de rand. Cei cu putere de influenta au fentat bancile, uneori cu complicitatea acestora.Oare, cine manuia pana acum bani negri nu se va descurca in viitor? Oare, cine a devenit expert in evaziune fiscala isi va pierde dexteritatea intr-ale furtului calificat sau hotiei premeditate? Greu de presupus, dar ramane de vazut. Macar de s-ar reforma ANAF si ar contribui real la bugetul statului, nu la saracirea lui prin inactiune sau incompetenta.Ceea ce ma ingrijioreaza putin este faptul ca, din tastatura, orice angajat ANAF care va avea acces online la banii oamenilor corecti poate sa intre in viata oricui, pana la cele mai mici detalii. In aceste conditii, preferabil sa umbli cu ceva cash la tine decat sa-ti expui orice cheltuiala pe un monitor. Iar daca un inspector fiscal se leaga de suma in numerar cheltuita, dar ridicata de la bancomat, atunci consider ca nu mai are rost sa stai in Romania.Contrabanda cu tigari, alcool, droguri si alte produse aflate la mare cautare pentru consum imediat este in floare. Nu cred ca mafiotii si traficantii de profesie se vor incurca in detaliile introduse de ANAF.Cine e chitit sa fure statul va fi mult mai aten ...citeste mai departe despre " ANAF ne vrea 100% cinstiti, dar ne ofera dictatura financiara si 0 % transparenta " pe Ziare.com