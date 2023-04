Decizii arbitrare la Ministerul Proiectelor Europene. Familie lăsată fără cardul de energie, deși venitul mediu este sub 2.000 de lei/persoană

Procedura de acordare a ajutorului pentru încălzire în valoare de 1.400 de lei duce și la apariția unor anomalii. Funcționarii din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) elimină, arbitrar, din program beneficiari care se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 166/2022.

Potrivit textului ordonanței, ”pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei”.

Actul normativ mei prevede că ”în situația în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulți beneficiari, au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzuți la alin. (1), se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie”.

În cazul unei familii din Blaj care are un venit mediu net de 1.961,5 lei, sub valoarea de 2.000 de lei prevăzută de ordonanță, s-a luat decizia excluderii din program. Familia respectivă, soț și soție, pensionari, a fost anunțată că nu va mai primi ajutorul de la stat ”ca urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum, deoarece la locul de consum figurează doi colocatari”.

În realitate, soțul depășește ca venit net suma de 2.000 de lei, dar media pentru întreaga familie, așa cum prevede ordonanța, este sub această valoare. Cel mai probabil, funcționarii de la MIPE au considerat că, dacă soțul are un venit net peste suma de 2.000 de lei, nu se mai acordă ajutorul pentru locul de consum.

”După ce am primit înștiințarea care ne informa că urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum soția mea (că pe numele ei am făcut cererea) a fost exclusă din lista beneficiarilor eligibili deoarece la locul de consum unde are domiciliul, figurează doi locatari, adică eu și soția, m-am deplasat la Serviciul de Asistență Socială Blaj să mă interesez după care pensie se dă cardul, după cea brută sau cea netă?

Au spus că se iau în considerare veniturile nete, deci sub 2.000 de lei de persoană,

