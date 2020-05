Adina Valean: Nu mi se pare corect ca cetatenii UE sa plateasca pentru a ajuta companiile aeriene

Velean a declarat, joi seara, la Digi24, ca nu este corect ca cetatenii UE, care sunt si ei afectati de criza pandemiei, sa plateasca costul de ajutorare a companiilor aeriene prin plata biletelor.Mai mult, spune Valean, valoarea totala a biletelor de calatorie este o mica parte din nevoia reala de lichiditate a operatorilor aerieni."Am avut ieri Consiliul ministrilor de Transport ai UE, am discutat acest subiect. Parerile sunt impartite, in sensul ca este adevarat ca sunt state membre in care ministrii si-ar dori companiile lor aeriene sa fie 'ajutate' in acest mod, dar sunt si altii care sunt foarte fermi ca drepturile pasagerilor trebuie pastrate si trebuie sa ramana asa cum sunt. Aceasta este si opinia mea", a spus ea.Velean a mentionat ca aceste companii au beneficiat de la bun inceput de scutire pentru a-si rezolva anumite costuri legate de obligatiile pe care le aveau."Prin intermediul Eurocontrol, pe care noi il sprijinim, vor fi scutite de la plati de 1,1 miliarde de euro la nivel european in taxe de trafic aerian.La nivelul UE, pentru toate companiile, valoarea biletelor care trebuie returnate este undeva la 9 miliarde de euro. Daca asta il comparati cu ajutoarele anuntate pentru marile companii europene care la randul lor sunt miliarde de euro, va veti da seama ca aceasta reprezinta pana la urma o mica parte din nevoia de lichiditate a companiilor", a spus ea."Nu mi se pare corect ca in acest moment exact cei care sunt foarte afectati de criza, cetatenii UE, pentru ca pot avea la randul lor probleme de lichiditati, trebuie sa plateasca costul pentru a ajuta companiile", a punctat Adina Valean.Citeste si:Ce se intampla cu biletele de avion luate inainte de criza? Ce companii restituie banii sau accepta reprogramarea zborurilorBlue Air le permite clientilor care au cumparat bilete catre sau dinspre Italia sa schimbe data calatoriei gratuitAdina Valean, despre reluarea transporturilor: Panouri separatoare intre pasageri si sofer, in transportul in comun. Randul din mijloc gol, in avion ...citeste mai departe despre " Adina Valean: Nu mi se pare corect ca cetatenii UE sa plateasca pentru a ajuta companiile aeriene " pe Ziare.com