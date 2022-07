Cei 7 paşi pe care trebuie să îi faci pentru a gestiona stresul financiar în vremuri economice complicate

Pandemia de coronavirus a creat provocari financiare pentru sute si sute de milioane de oameni.

Daca nu ai fost direct afectat financiar de perturbarea economica, exista suficiente sanse sa cunoasti pe cineva care o suporta cu greu.

Avand in vedere situatia actuala a somajului, situatia economica incerta, este de inteles ca s-ar putea ca multi sa se simta stresati din cauza finantelor disponibile. Poate chiar au dezvoltat insomnii.

Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce ai putea face ca sa scapi de stresul financiar pe care il incerci de ceva vreme incoace.

Prioritizeaza ceea ce poti controla

Nu poti schimba tot ceea ce iti provoaca stres. Unele lucruri sunt pur si simplu in afara controlului tau. Daca insisti asupra lor, este posibil sa iti provoace si mai mult stres, deoarece esti frustrat ca nu le poti schimba.

Concentreaza-te in schimb asupra lucrurilor pe care le poti gestiona financiar. Ia in considerare ceva simplu, cum ar fi bugetul pentru mancare, sau cheltuielile care nu sunt urgete. Doar ceea ce stii sigur ca vei consuma, dar nu reduci calitatea nutritionala.

Gaseste modalitati simple, nestresante, pentru a castiga niste bani in plus

O alta modalitate de a reduce tensiunea financiara este sa iei masuri pentru a creste veniturile. Poate parea dificil sa-ti cresti veniturile in mediul economic actual, dar nu este exclus.

Spre exemplu, cel mai simplu mod de a castiga mai mult este sa lucrezi cateva ore in plus in fiecare saptamana, daca angajatorul tau iti permite.

Sau, multi sunt dispusi sa plateasca pe cineva sa faca o ridicare de alimente, sa tunda gazonul, sa-i ajute pe copii cu sarcinile online etc.

Plateste facturile esentiale

Daca iti faci griji ca nu poti plati toate facturile, mai intai acorda prioritate facturilor esentiale. Sortarea facturilor si prioritizarea acestora te vor ajuta sa reduci anxietatea financiara si, speram, iti vor permite sa dormi mai bine.

Economiseste bani (daca poti)

Incearca sa respecti un plan consistent de economii. Daca nu urmezi deja un plan, incearca sa implementezi unul chiar daca are un debut firav. A avea un plan de economii pe care sa il urmezi este inca un lucru pe care il poti controla.

Incearca sa respecti un plan consistent de economii. Daca nu urmezi deja un plan, incearca sa implementezi unul chiar daca are un debut firav. A avea un plan de economii pe care sa il urmezi este inca un lucru pe care il poti controla.

Acest gest iti va oferi un sentiment de implinire care iti va reduce anxietatea.

