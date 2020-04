Pana in prezent, aproximativ 260.000 de clienti persoane fizice si pana la 10.000 de companii au depus solicitari de suspendare a platii ratelor, ceea ce reprezinta 17% dintre creditele acordate persoanelor fizice si sub 10% din totalul creditelor accesate de persoanele juridice."Consideram ca masurile de amanare la plata trebuie sa se aplice doar debitorilor care inregistreaza dificultati financiare ca urmare a pandemiei COVID-19, astfel incat aplicarea acestora sa nu conduca la afectarea lichiditatii si solvabilitatii sistemului bancar.Constituirea de provizioane si pierderile bancilor vor avea un impact negativ asupra capitalurilor proprii ale institutiilor de credit, reducand astfel capacitatea acestora de a continua sa-si sprijine clientii aflati in dificultate reala in urmatorii ani, in cazul unei recesiuni prelungite", au transmis reprezentantii bancilor.Clientii ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia generata de pandemie pot beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului in baza OUG 37/2020.Citeste mai multe despre ARB: 270.000 de persoane fizice si companii au solicitat amanarea ratelor bancare. 65% din cereri au fost solutionate pe Curs de GuvernareCiteste si: BCR anunta ca a primit cereri de amanare la plata ratelor de la 20.000 de clientiAnuntul facut de ING Bank Romania pentru clientii care vor sa amane plata ratelorRomanii pot cere suspendarea platii ratelor. Normele de aplicare a ordonantei au aparut in Monitorul Oficial ...citeste mai departe despre " 270.000 de persoane fizice si companii au solicitat amanarea ratelor bancare. Cate cereri au fost solutionate " pe Ziare.com