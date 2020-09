Probleme la plata unui imprumut nebancar

Genul acesta de intrebari sunt adresate de persoanele care imprumuta bani si ajung, dintr-un motiv sau altul, sa nu plateasca la timp. Expertii financiari au cateva recomandari pentru a reusi sa iesi cu bine din astfel de situatii!Cum sa obtineti un imprumut nebancar rapid este cunoscut de mult de cei care au nevoie de bani imprumut. Peste 82% dintre persoane le acceseaza online, iar 59% dintre cei care aplica le considera credite de mare ajutor. Cu toate acestea, o parte dintre cei care obtin bani imprumut ajung pe lista rau-platnicilor si a restantierilor din Biroul de Credit.Din acel moment, timp de 4 ani, acestia prezinta un risc foarte ridicat la creditare si nu se mai pot imprumuta in conditii normale (au nevoie de un co-debitor). Iata ce poti face pentru a nu ajunge in aceasta situatie:- in mod normal, reprezentantul creditorului iti va oferi o serie de solutii, cum ar fi amanarea platii sau prelungirea termenului de plata;- creditorii ifn iti ofera o astfel de optiune care se poate intinde pe o durata egala cu perioada initiala de rambursare a imprumutului, asa cum este la Horacredit sau pe anumite intervale de timp, ca in cazul altor ifn-uri;- este o solutie mult mai acceptabila decat sa nu-ti onorezi obligatiile de plata in integralitatea lor. In mod normal, valoarea dobanzilor de penalizare este cuprinsa intre 1,1% si 2, 75% pe ziua de intarziere, in functie de institutia de creditare;- daca ai mai multe credite de acelasi tip sau daca beneficiezi de conditii mai bune la plata (dobanda, termen de rambursare, etc), aceasta este o solutie utila. Nu doar ca iti vei rezolva problema actuala de returnare a banilor, dar vei obtine conditii mai bune la plata. Totusi, o astfel de optiune trebuie valorificata din timp. Un credit de refinantare inseamna accesarea unui nou imprumut, asa ca vei avea nevoie de toate actele pregatite din timp.In niciun caz nu accesa un nou credit pe termen redus pentru a-l achita pe acesta. Aceasta este cea mai mare greseala financiara pe care o poti face. Specialistii in finante sunt categorici in acesta privinta: nu imprumuta bani pentru a-ti acoperi ratele!Nu poti invoca neplata unui imprumut ca urmare a necunoasterii datei de rambursare. Iar acest lucru se datoreaza faptului ca vei fi notificat de catre creditor in ceea ce priveste plata. Asadar, singurul motiv pentru care nu platesti este unul subiectiv si o faci cu rea credinta.Iata ce ti se poate intampla:* Vei avea de achitat atat valoarea integrala a imprumutului, cat si dobanzile datorate pentru zilele de intarziere plus daune interese si alte cheltuieli care pot aparea daca este necesara actionarea in judecata si recuperarea datoriei;* Raportarea debitorului la Biroul de Credit, ceea ce inseamna limitarea obtinerii de noi imprumuturi (o astfel de masura este luata numai dupa o intarziere de minim 30 de zile);* Recuperarea prin toate modalitatile legale a datoriei, ceea ce inseamna chiar sa se ajunga la poprirea bunurilor din patrimoniul debitorului.Atat timp cat poti returna banii la termen, astfel de situatii sunt de evitat. Opteaza intotdeauna pentru solutiile cele mai simple si ramburseaza-ti creditul in timp util. Nu uita ca un imprumut rambursat la termen iti permite sa accesezi si alte credite atunci cand ai nevoie. Chiar cu multiple beneficii!