Cat de profitabil este un credit nebancar?

Debitorii sunt atat barbati cat si femei, persoanele tinere (de la 18 ani) cat si persoane mai in varsta (pana la 75 de ani) - exista un tip de credit nebancar accesibil fiecaruia.IFN se disting printr-o serie de avantaje, dar si dezavataje. Iata cateva dintre avantajele care merita mentionate:- Disponibilitatea - in Romania exista aproximativ 6000 de societati IFN si o buna parte din ele isi desfasoara activitatea online, fiind accesibile la orice a zilei din confortul casei solicitantului- Rapiditatea - obtinerea unui credit IFN dureaza considerabil mai putin timp decat obtinerea unui credit bancar. Dupa ce creditul este aprobat banii ajung la client de la cateva minute (minim 15) pana la cateva ore.- Simplitatea - in cazul IFN-urilor online este de ajuns sa completezi o cerere online si sa prezinti 1-3 documente, cum ar fi copie a actului de identitate, extras de cont bancar.- Eligibilitatea - IFN-urile nu sunt atat de stricte cand vine vorba de credit scoring, astfel si restantieri sau persoanele inscrise la Biroul de Credit pot accesa credite nebancare si au sanse mari ca imprumutul sa fie aprobat.Desigur ca astfel de credite, foarte accesibile si usor de obtinut trebuie sa contina si anumite dezavantaje. Acestea se rezuma practic la costul total al imprumutului. IFN-urile impun rate de dobanda mai mari (majoritatea calculate ca un procent din suma/pe zi), precum si alte taxe si comisione.Un bun indicator asupra faptului daca creditul este rentabil este dobanda anuala efectiva (DAE). Cu totii am auzit de termeni precum dobanda sau comision de analiza dosar, insa de multe ori toate aceste numere pot fi derutante. Tocmai de aceea a fost introdusa DAE - dobanda anuala efectiva, exprimata sub forma procentuala. Aceasta cifra include rata dobanzi, precum si toate taxele si comisioanele percepute de creditor.Sunt mai multi factori care influenteaza DAE, cum ar fi suma imprumutata sau perioada de rambursare. Cel mai avantajos credit este desigur cel cu DAE cel mai scazut.Odata cu popularizarea societatilor IFN au aparut pe piata si diverse instrumente care sa ajute solicitantul in analizarea ofertelor. Un astfel de instrument este si Moneezy - o platforma online pentru compararea imprumuturilor.Moneezy este un serviciu 100% gratuit unde gasiti doar ofertele unor creditori autorizati, precumsauRaspunsul la intrebarea adresata in titlu este individual, totul tine de suma necesara, perioada de rambursara precum si urgenta obtinerii creditului, insa folosind un instrument de comparare imprumuturi puteti sa va informati si sa comparati ofertele disponibile, asigurandu-va astfel ca luati decizii informate.