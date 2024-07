Ponta: Guvernul vrea sa aiba o atitudine mai "business-friendly" cu mediul de afaceri

Premierul Victor Ponta spune ca Guvernul vrea sa aiba o atitudine mai "business-friendly" cu mediul de afaceri, atitudine care presupune si acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii ce creeaza locuri de munca si venituri suplimentare la buget, intr-o perioada cand in lume se da o mare batalie pentru investitii.

"Ajutorul de stat este acordat in baza unor reguli stricte ale Comisiei Europene, dar in acest an, din fericire, cu o singura exceptie unde mai avem de lucrat, practic toate proiectele depuse au fost aprobate. Asta inseamna, in anii urmatori, mai multe locuri de munca si un anumit mod de a trata mediul de afaceri. Am spus ca vrem sa fim mult mai < > si cred ca asta e un mesaj pe care investitorii l-au receptionat. In aceasta perioada in care in intreaga Europa, in intreaga lume, se da o mare batalie pentru investitii si pentru crearea de locuri de munca. De fiecare data cand merg in judete, merg sa vizitez o mare uzina, o mare investitie, pentru ca este important mesajul pe care Guvernul il da. Un mesaj de apreciere pentru investitiile de succes si pentru privatizarile de succes", a declarat, sambata, la Gaesti, Victor Ponta.

Premierul a mai spus ca fiecare vizita pe care o face la companii are scopul de a afla problemele cu care se confrunta acestea.

"In fiecare vizita pe care o fac, incerc sa vizitez o investitie nu doar pentru a aprecia investitia respectiva, ci si pentru a afla problemele cu care se confrunta. Pentru ca si la Dacia si la Ford si la Petrom si la Pirelli, conducatorii de acolo imi spun ca vor sa investeasca, imi spun ca lucrurile merg bine, dar exista intotdeauna si bariere administrative, exista inca probleme legislative nerezolvate si partea de birocratie. Si atunci pentru mine este cea mai buna oportunitate de a discuta cu reprezentantii lumii de afaceri problemele pe care le intampina si pentru a indrepta o parte din aceste probleme", a mai spus Victor Ponta.

