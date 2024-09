EIU despre viitorul guvern: exista dubii legate de aplicarea cerintelor FMI

Prelungirea crizei politice mareste riscurile de intarzieri in livrarea urmatoarelor transe de la FMI, prin amanarea masurilor prevazute in programul de finantare externa, avertizeaza EIU, care considera ca exista incertitudini privind implementarea reformelor indiferent de componenta noului guvern, informeaza NewsIn.

"Cu cat criza politica se prelungeste mai mult, cu atat probabilitatea intarzierii in implementarea masurilor prevazute in programul cu FMI creste, la fel si riscurile unor noi intarzieri in livrarea urmatoarelor transe din imprumut. Cu toate acestea, nu ne asteptam la o incetare a acordului extern pentru Romania", arata raportul pe noiembrie al Economist Intellingence Unit (EIU).



Pe de alta parte, analistii EIU atrag atentia ca, indiferent de componenta noului guvern, exista incertitudini cu privire la implementarea masurilor dure de ajustare care vizeaza sectorul public.



"Oricare ar fi componenta politica a noului guvern, exista dubii ca acesta va implementa masurile dure de ajustare pentru sectorul public, inclusiv scaderea cheltuielilor cu salariile si reforma pensiilor, cerute de FMI", precizeaza economistii.



De asemenea, EIU subliniaza ca "daca noul guvern va implementa in intregime programul agreat cu FMI, va intra probabil in conflict cu sindicatele din sectorul public, existand riscul unor tulburari sociale grave".

