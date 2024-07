IMM-urile pot accesa credite de 4 ori mai mari in cadrul programului Kogalniceanu

Statul va subventiona total dobanzile pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), iar valoarea creditelor va putea fi de aproape patru ori mai mare decat in prezent, se arata intr-un act normativ publicat miercuri in Monitorul Oficial.

Pe langa aprobarea OUG nr. 60/2011, Legea nr. 218/2012 opereaza si o serie de schimbari in ceea ce priveste implementarea Programului Kogalniceanu.

Astfel, actul normativ stabileste ca statul va subventiona total dobanzile pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in conditiile in care, in prezent, dobanzile erau subventionate partial.

