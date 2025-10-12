Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa

Incertitudinea sporită cu privire la politica economică din Statele Unite afectează semnificativ creditarea firmelor în zona euro, pentru că influențează negativ investițiile și reduce eficacitatea politicii monetare.

În ceea ce privește creditarea, aceasta are de suferit atât pe partea de cerere, cât și din partea ofertei.

Dacă din punct de vedere istoric episoadele de incertitudine ridicată a politicilor economice au coincis cu piețe financiare mai volatile, acum lucrurile stau cu totul altfel.

Atât firmele, cât și băncile, în expectativă

Astfel, incertitudinea politicii economice poate influența semnificativ dinamica de creditare, investițiile de afaceri și eficacitatea politicii monetare în zona euro, arată un studiu publicat joi de Banca Centrală Europeană, consultat de Risco.ro.

Atunci când incertitudinea crește, firmele tind să amâne sau să reducă investițiile. Acest efect este vizibil în special în rândul firmelor care operează în sectoare mai expuse la SUA.

În același timp, băncile – în special cele cu o expunere ridicată la SUA, lichiditate limitată sau niveluri mai ridicate de credite neperformante – înăspresc condițiile de creditare. Iar acest lucru reduce creditarea.

Prin urmare, incertitudinea politicii, chiar și atunci când își are originea în SUA, poate slăbi eficacitatea politicii monetare în zona euro.

Incertitudinea, la niveluri maxime

Incertitudinea politică, în sine, fără turbulențele piețelor financiare, perturbă creditarea și investițiile.

Creșterile bruște ale incertitudinii generate de evoluțiile politicii monetare, fiscale, financiare sau comerciale din Statele Unite se propagă în zona euro prin intermediul legăturilor financiare și comerciale.

Iar riscul geopolitic și incertitudinile legate de politica de comerț a SUA au dus la niveluri maxime ale incertitudinii privind politica economică, atât în Statele Unite, cât și în zona euro.

Din punct de vedere istoric, episoadele de incertitudine ridicată a politicilor economice au coincis cu piețe financiare mai volatile.

Cu toate acestea, datele recente arată o divergență: incertitudinea politicilor economice crește brusc, în timp ce volatilitatea pieței rămâne scăzută, incertitudinile politice fiind principala cauză.

Economia, lipsită de stimulente financiare

Atunci când se produc schimbări neașteptate, băncile acordă din ce în ce mai puține împrumuturi.

Incertitudinea politicii economice nu trece neobservată de bănci, ci le afectează în mod direct comportamentul de creditare.

În consecință, nivelurile ridicate de incertitudine fac, de asemenea, mai puțin eficiente reducerile ratei dobânzii de politică monetară.

Iar impactul incertitudinii este și mai sever în timpul episoadelor de volatilitate ridicată a piețelor financiare.

Împreună, aceste rezultate întăresc constatarea că incertitudinea politicilor – în special atunci când este coroborată cu stresul financiar – poate împiedica fluxul de credite și încetini activitatea economică exact atunci când este cea mai mare nevoie de stimulente.

