Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 16:00
149 citiri
Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa
Incertitudinea sporită cu privire la politica economică din Statele Unite afectează semnificativ creditarea firmelor în zona euro, pentru că influențează negativ investițiile și reduce eficacitatea politicii monetare.

Incertitudinea sporită cu privire la politica economică din Statele Unite afectează semnificativ creditarea firmelor în zona euro, pentru că influențează negativ investițiile și reduce eficacitatea politicii monetare.

În ceea ce privește creditarea, aceasta are de suferit atât pe partea de cerere, cât și din partea ofertei.

Dacă din punct de vedere istoric episoadele de incertitudine ridicată a politicilor economice au coincis cu piețe financiare mai volatile, acum lucrurile stau cu totul altfel.

Atât firmele, cât și băncile, în expectativă

Astfel, incertitudinea politicii economice poate influența semnificativ dinamica de creditare, investițiile de afaceri și eficacitatea politicii monetare în zona euro, arată un studiu publicat joi de Banca Centrală Europeană, consultat de Risco.ro.

Atunci când incertitudinea crește, firmele tind să amâne sau să reducă investițiile. Acest efect este vizibil în special în rândul firmelor care operează în sectoare mai expuse la SUA.

În același timp, băncile – în special cele cu o expunere ridicată la SUA, lichiditate limitată sau niveluri mai ridicate de credite neperformante – înăspresc condițiile de creditare. Iar acest lucru reduce creditarea.

Prin urmare, incertitudinea politicii, chiar și atunci când își are originea în SUA, poate slăbi eficacitatea politicii monetare în zona euro.

Incertitudinea, la niveluri maxime

Incertitudinea politică, în sine, fără turbulențele piețelor financiare, perturbă creditarea și investițiile.

Creșterile bruște ale incertitudinii generate de evoluțiile politicii monetare, fiscale, financiare sau comerciale din Statele Unite se propagă în zona euro prin intermediul legăturilor financiare și comerciale.

Iar riscul geopolitic și incertitudinile legate de politica de comerț a SUA au dus la niveluri maxime ale incertitudinii privind politica economică, atât în Statele Unite, cât și în zona euro.

Din punct de vedere istoric, episoadele de incertitudine ridicată a politicilor economice au coincis cu piețe financiare mai volatile.

Cu toate acestea, datele recente arată o divergență: incertitudinea politicilor economice crește brusc, în timp ce volatilitatea pieței rămâne scăzută, incertitudinile politice fiind principala cauză.

Economia, lipsită de stimulente financiare

Atunci când se produc schimbări neașteptate, băncile acordă din ce în ce mai puține împrumuturi.

Incertitudinea politicii economice nu trece neobservată de bănci, ci le afectează în mod direct comportamentul de creditare.

În consecință, nivelurile ridicate de incertitudine fac, de asemenea, mai puțin eficiente reducerile ratei dobânzii de politică monetară.

Iar impactul incertitudinii este și mai sever în timpul episoadelor de volatilitate ridicată a piețelor financiare.

Împreună, aceste rezultate întăresc constatarea că incertitudinea politicilor – în special atunci când este coroborată cu stresul financiar – poate împiedica fluxul de credite și încetini activitatea economică exact atunci când este cea mai mare nevoie de stimulente.

...citeste mai departe despre "Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa" pe Ziare.com

#finantare BCE , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”