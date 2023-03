Premiile Oscar 2023. Doi câștigători la ”cea mai bună regie”

Cineaştii americani Daniel Kwan şi Daniel Scheinert au câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună regie cu filmul "Everything Everywhere All at Once" la cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Daniel Kwan & Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once"), Steven Spielberg ("The Fabelmans"), Todd Field ("Tár"), Ruben Östlund ("Triangle of Sadness").

Acest film independent, produs cu un buget de 25 de milioane de dolari, spune povestea proprietarei unei spălătorii, interpretată de actriţa malaeziană Michelle Yeoh, care, epuizată de problemele administrative cu fiscul, plonjează brusc în lumi paralele.

Filmul "Everything Everywhere All at Once" s-a bucurat de mare succes comercial, obţinând încasări de peste 100 de milioane de dolari în întreaga lume, şi a primit 11 nominalizări la premiile Oscar 2023.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună regie a fost câştigat de cineasta neozeelandeză Jane Campion cu filmul "The Power of the Dog".

