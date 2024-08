Mungiu, in The New York Times: Nu am asteptari prea mari la Oscar

Regizorul roman Cristian Mungiu a declarat, intr-un interviu acordat recent publicatiei The New York Times, ca nu are "asteptari prea mari la Oscar", din cauza genului de filme pe care le face.

Potrivit jurnalistului Larry Rohter de la The New York Times, numele regizorului Cristian Mungiu este strans legat de istoria premiilor Oscar, decernate de Academia de film americana, desi cineastul roman nu a castigat deocamdata acest premiu.

In 2008, filmul "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", regizat de Cristian Mungiu, o drama despre avorturile ilegale din perioada comunista a tarii noastre, care castigase cu un an inainte prestigiosul trofeu Palme d'Or atribuit la Festivalul de Film de la Cannes, era considerat unul dintre lungmetrajele favorite in cursa pentru premiul Oscar, la categoria "cel mai bun film strain", dar a fost trecut cu vederea de membrii cu drept de vot din Academia de film americana si nu a fost nominalizat. Aceasta scapare a condus la schimbarea regulamentului Academiei, care a decis ca nominalizarile la sectiunea "cel mai bun film strain" nu mai fie stabilite prin voturile tuturor membrilor ei, ci de catre un comitet special de cineasti, potrivit nytimes.com.

Cristian Mungiu, in varsta de 44 de ani, se afla din nou in acest an in cursa pentru Oscar, cu noul sau film, "Dupa dealuri", care a impresionat din nou la Cannes, unde a obtinut premiul pentru cel mai bun scenariu si premiul pentru interpretare, acordat ex aequo actritelor principale, Cristina Flutur si Cosmina Stratan.

"Dupa dealuri" este propunerea Romaniei la Oscar, la categoria "cel mai bun film intr-o limba straina.

Pelicula regizata de Cristian Mungiu a fost prezentata in toamna acestui an la prestigiosul New York Film Festival. Totodata, miercuri seara, filmul "Dupa dealuri" a fost proiectat in cadrul galei de inchidere a festivalului "Making Waves: New Romanian Cinema", organizat la Lincoln Center din New York.

