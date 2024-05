Mick Jagger va produce un film despre James Brown

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va produce un film despre viata si cariera cantaretului american de muzica soul James Brown, informeaza site-ul revistei New Musical Express.

Acest proiect cinematografic beneficiaza de sustinerea familiei cantaretului James Brown, informeaza site-ul revistei New Musical Express.

Mick Jagger s-a asociat pentru a produce noul film cu veteranul de la Hollywood Brian Grazer. Grazer lucreaza la acest film de multi ani si intentiona sa atribuie rolul principal chiar lui James Brown, insa cantaretul a murit in 2006, inainte ca lungmetrajul sa intre in preproductie.

Filmul va avea la baza un scenariu scris de Jez Butterworth si John-Henry Butterworth.

Aceasta pelicula biografica va prezenta ascensiunea spectaculoasa a cantaretului James Brown, care, desi a avut o copilarie marcata de saracie, a reusit sa ajunga unul dintre cantaretii de legenda din muzica americana si sa fie supranumit "nasul muzicii soul".

Filmul nu are inca un titlu, iar Tate Taylor se afla in negocieri avansate pentru a fi desemnat regizorul peliculei.

Tommie Rae Brown, vaduva artistului de culoare, a declarat: "Sunt profund onorata de faptul ca Mick Jagger si Brian Grazer, doi dintre artistii preferati ai sotului meu, James Brown, s-au asociat pentru a aduce povestea vietii sale pe marele ecran".

Nu se stie deocamdata cine va interpreta rolul lui James Brown, insa principalii favoriti sunt, potrivit site-ului Deadline.com, actorii Eddie Murphy si Anthony Mackie.

James Brown, printre ale carui hituri se numara "Living in America", "Papa's Got a Brand New Bag" si "I Got You (I Feel Good)", a murit de Craciun, in 2006, in Atlanta, la varsta de 73 de ani, din cauza unei insuficiente cardiace provocate de o pneumonie. Cariera lui muzicala s-a intins pe durata a sase decenii, iar Brown este recunoscut drept unul dintre cei mai dinamici artisti pe scena din istoria muzicii americane.

Mick Jagger face parte din trupa The Rolling Stones, alaturi de Ronnie Wood, Charlie Watts si Keith Richards. Trupa The Rolling Stones a vandut peste 200 de milioane de albume in lumea intreaga pe parcursul ultimelor cinci decenii si a sustinut mii de concerte cu casa inchisa.

