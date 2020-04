TIFF 2020 se reprogrameaza si difuzeaza intre timp premiere online pe TIFF Unlimited

#StamAcasa #CaranTIFF

", declaraEchipa va urmari cu atentie, in perioada urmatoare, evolutia situatiei din tara, de care va depinde programarea noilor date pentru TIFF 2020.", adauga Tudor Giurgiu.Inscrierile facute pentru programe precum Transilvania Pitch Stop, Bursa Alex. Leo Serban, Competitia Locala raman valabile, iar cei selectati vor primi vesti in timp util despre noul program.Spectatorii care si-au cumparat deja bilete si abonamente au doua optiuni: le pot pastra sau isi pot recupera banii. Echipa le multumeste celor care aleg sa sustina festivalul in aceste momente complicate, pastrandu-le pentru editia 2020, cu toate modificarile pe care le vor impune vremurile incerte prin care trecem cu totii.Intre timp, cat, platforma de streaming TIFF Unlimited a devenit locul de intalnire al fanilor TIFF: in fiecare weekend, unlimited.tiff.ro gazduieste premiere gratuite de. Urmeaza spectacole de teatru, experiente cinematic-culinare, filme cult si multe alte surprize.Catalogul TIFF Unlimited contine peste: Best of TIFF, Best of Cannes, grupaje de comedii sau documentare. O selectie de filme romanesti poate fi vazuta de oriunde din lume, fara abonament.Tot in aceasta perioada, o parte din echipa TIFF s-a implicat in lansarea initiativei, menita sa centralizeze si sa sincronizeze eforturile judetului Cluj in lupta cu epidemia. Le puteti sprijini sau urmari actiunile pe unsingurcluj.ro.Vezi filme pe TIFF Unlimited: unlimited.tiff.ro Festivalul International de Film Transilvania este organizat de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc si Asociatia pentru Festivalul de Film Transilvania.