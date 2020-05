Eroii din spatele ecranelor: cei mai buni medici din seriale care i-au inspirat pe tineri sa urmeze o cariera in domeniu

In multe cazuri, medicii nu sunt dotati corespunzator, iar numarul de cazuri de infectare din sistemul sanitar in intreaga lume este mare. Multe tari nu au fost pregatite pentru o astfel de criza, spitalele nefiind echipate adecvat. Astfel, medicii au fost pusi in situatia de a trata pacienti fara sa aiba intotdeauna halate medicale de protectie , masti sau viziere.De la aparitia primului caz Covid-19 in China, in decembrie 2019 si pana in prezent, medicii au fost eroii unei lumi in cautarea solutiilor salvatoare. Oameni din intreaga lume au gasit metode de a le multumi celor din sistemul sanitar pentru tot ceea ce fac.In tari precum Italia si Franta, oamenii ies in balcoane in fiecare seara si aplauda medicii.Recent, artistul Banksy a creat o lucrare pentru "supereroii" din sistemul sanitar britanic, pe care a amplasat-o in Southampton General Hospital.Lucrarea infatiseaza un baiat care se joaca cu o papusa - asistenta medicala, in timp ce, intr-un cos de gunoi de langa el, se afla abandonati Batman si Spiderman. Iar actorii care interpreteaza medici in seriale de succes s-au mobilizat pentru adevaratii medici.La initiativa actritei Olivia Wilde, care interpreteaza rolul medicului Remy Hadley in serialul "Dr. House", numerosi actori au transmis mesaje de incurajare si multumire adevaratilor medici.Medicii din filme si seriale sunt, adesea, portretizati ca eroi, care se sacrifica pentru pacienti si traiesc vieti interesante. De-a lungul timpului, au fost zeci de filme si seriale cu si despre medici, care au inspirat tineri din intreaga lume sa urmeze o cariera in domeniu. Iata cativa dintre ei:Unul dintre cei mai iubiti si detestati medici este Gregory House, interpretat cu mare succes de actorul Hugh Laurie. Un geniu medical, House reuseste sa puna un diagnostic celor mai dificile si necunoscute cazuri. Din cauza nevoii de a avea intotdeauna dreptate si a narcisismului care il caracterizeaza, Gregory House nu este o persoana agreabila si, de multe ori, apeleaza la metode mai putin etice pentru a rezolva un caz. Nu afiseaza empatie pentru pacienti, dar, impreuna cu echipa de diagnosticare pe care o coordoneaza, reuseste sa salveze multe vieti. Serialul are opt sezoane, iar Gregory House este singurul personaj care apare in toate episoadele.Doogie Howser, interpretat de Neil Patrick Harris este un medic atipic, pentru ca este un copil. A absolvit Princeton la 10 ani si a obtinut o diploma medicala patru ani mai tarziu. La inceputul serialului, Howser este medic rezident si incearca sa faca fata atat provocarilor profesionale, cat si celor personale - avand in vedere ca este doar un adolescent. Serialul, care a avut patru sezoane din 1989 pana in 1994, abordeaza teme precum sexul, prietenia, moartea, infectia cu HIV.Unul dintre cele mai apreciate seriale in care medicina este in prim-plan este "Dr. Quinn", care a avut premiera in 1993. Cu o actiune plasata in Vestul Salbatic, serialul spune povestea Michaelei Quinn - personaj interpretat de Jane Seymour, care paraseste orasul Boston in cautarea unei aventuri intr-un orasel. Independenta si pasionata de meseria ei, Quinn se dovedeste a fi un om inaintea timpului sau. Ea este obligata constant sa conteste viziunile inguste ale locuitorilor orasului pe care ii trateaza.Desi Meredith Grey este personajul principal in serialul "Grey's Anatomy", Cristina Yang este medicul care a reusit sa se impuna in aceasta productie. Interpretata de Sandra Oh, Cristina Yang este unul dintre medicii pentru care cariera este extrem de importanta si, intr-o lume a barbatilor, ea incearca sa se afirme profesional. Inzestrata cu o inteligenta sclipitoare si cu talent pentru aceasta meserie, Cristina Yang reuseste, nu fara eforturi, sa fie un medic de succes. Actrita Sandra Oh a primit cinci nominalizari la premiile Emmy pentru acest rol. Ea a parasit serialul dupa 10 sezoane.Alte seriale in care apar medici de succes care au influentat generatii intregi de tineri sunt "ER", "Scrubs", "The Good Doctor" si "General Hospital".Sursa foto: S_L/ Shutterstock