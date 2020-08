Superman e gamer: Henry Cavill putea rata filmul din cauza pasiunii pentru jocuri

Superman

Cariera lui Henry Cavill este intr-o continua ascensiune din momentul in care a in-ceput sa il interpreteze pe SuperMan, dar actorul a dezvaluit cum era sa rateze acest rol."Cand m-au sunat prima data am ratat apelul. Ma jucam World of Warcraft, aveam alte prioritati. M-am uitat la telefon si am vazut numele lui Zack Snyder, dar pana am raspuns el a inchis. Acum este insa cool pentru ca sunt Superman", a afirmat Henry Cavill.De altfel, actorul britanic a mai dezvaluit ca a crescut jucandu-se pe calculator. Preferatele sale erau Delta Force, Half-Life si Total War: Warhammer. Mai mult, actorul spune ca gazduia si petreceri in retea.In plus, el s-a filmat inclusiv in momentul in care isi construia propriul PC si a pus imaginile pe Instagram.Personajul Superman, interpretat acum de Henry Cavill, a aparut tocmai pe 18 aprilie 1938, in revista Action Comics. El a fost creat de Jerry Siegel si Joe Shuster.De atunci, Superman a aparut in numeroase reviste, filme celebre precum Superman (1978), Man of Steel (2013) sau Justice League (2017), seriale precum Adventures of Superman (1952-1958), desene animate, jocuri video (Justice League Heroes), dar si sloturi precum Batman v Superman Dawn of Justice, Superman, Superman Roulette si Superman 2, disponibile la Fortuna, la. Pentru si mai multe sloturi va recomandamPotrivit revistei, Henry Cavill va continua sa fie Superman si in urmatorul film din universul DC Comics."Pelerina este inca in dulapul meu. Este inca a mea. Se intampla lucruri si nu am renuntat la rol. Sunt inca multe de oferit si o multime de povesti de facut. E im-portant pentru mine. Superman trebuie sa imparta justitia", a afirmat Cavill.Henry Cavill a prelut rolul luiin 2013, in Man of Steel. Acest film a avut un buget de 225 de milioane de dolari si incasarile s-au ridicat la 668 milioane de dolari. Prestatia sa a fost apreciata de fani, astfel ca Henry Cavill a mai primit roluri.Astfel, el a jucat si in Batman v Superman: Dawn of Justice,. Acesta a avut un buget care a variat intre 250 si 300 de milioane de dolari si incasari de 873.6 milioane de dolari.Justice League, din 2017, este al treilea film in care fanii l-au putut vedea pe Henry Cavill in rolul lui Superman. Productia a avut un buget de 300 de milioane de dola-ri si incasari de 657.9 milioane de dolari. Pentru acest rol, Cavill a primit mai multe critici si a castigat inclusiv Zmeura de Aur, alaturi de Ben Affleck.Urmatorul film va aparea in 2021, cu numele Zack Snyder's Justice League. Acesta este in post-productie si este asteptat sa apara pe HBO Max la mijlocul anului 2021. Din distributie mai fac parte Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa si Ray Fisher.In orice caz, alaturi de Batman, Superman este unul dintre cele mai cunoscute per-sonaje din istorie. In aceste conditii,. Ea era veche din 1938, din primul numar. De altfel, din acest prim numar, se crede ca la nivel mondial se mai afla in jur de 100 de exemplare.