Primăria din România care cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival. Primarul spune că nu cere bani de la Guvern și că are fonduri și pentru angajați, fără să facă concedieri

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:30
348 citiri
Primăria din România care cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival. Primarul spune că nu cere bani de la Guvern și că are fonduri și pentru angajați, fără să facă concedieri
Festivalul costă 2,5 milioane de lei FOTO festifalloradea.ro

Primăria din Oradea organizează, între 10 și 12 octombrie, festivalul Festifall, un eveniment cu un buget de 2,5 milioane de lei, care va transforma orașul într-o „scenă vie” pentru trei zile.

Primarul Florin Birta a declarat la Antena 3 CNN că nu are nicio intenție să anuleze festivalul, chiar în contextul perioadei de austeritate, și a subliniat că la Oradea nu vor fi concediați angajați din administrația locală.

Evenimentul, cel mai important al municipiului, va include spectacole cu Corul Madrigal, Delia, Carla’s Dreams, balet aerian și show-uri cu drone. Edilul a explicat că finanțarea vine din veniturile proprii ale orașului, fără a solicita fonduri de la Guvern, respectând regula nescrisă conform căreia cheltuielile salariale nu depășesc 15% din venituri, iar restul fondurilor se alocă investițiilor și evenimentelor culturale.

Cum își gestionează Primăria Oradea banii

Potrivit declarațiilor făcute de Florin Birta, la Primăria Municipiului Oradea există o prevedere nescrisă care presupune că mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe salarii.

"Pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente", a spus edilul.

Edilul spune că austeritatea nu-l împiedică să cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival

"Austeritate... Ce înseamnă «austeritate»? Nu se vorbea neapărat despre austeritate, se vorbea despre reducerea cheltuielilor statului. Ce înseamnă «cheltuielile statului»? Dacă vă aduceți aminte, erau anumite discuții în coaliție din partea unor parteneri: «Domnule, hai să reducem cu 10% nu știu... cheltuielile de funcționare». Nu! Trebuie să facem anumite reduceri. Nu – anul acesta, nu – anul trecut, trebuie să facem à la longue aceste reduceri. Adică: unde sunt foarte mulți angajați și schema de personal este supradimensionată, trebuie reduși acei angajați. Asta... de ce? Pentru că aceste cheltuieli sunt cheltuieli care se fac an de an și vor crește de la an la an", a spus primarul.

Florin Birta a precizat că primăria nu trebuie să facă reduceri de personal, pentru că are o schemă de personal bine dimensionată.

"Noi nu trebuie să dăm oameni afară. Cu toată acea reducere de 40 - 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Noi avem o prevedere în primăria municipiului Oradea nescrisă: mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale și ne încadrăm în acest lucru. Ceilalți bani merg în investiții, iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente", a mai spus Birta.

...citeste mai departe despre "Primăria din România care cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival. Primarul spune că nu cere bani de la Guvern și că are fonduri și pentru angajați, fără să facă concedieri" pe Ziare.com

Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
În timp ce marile orașe ale României își repară iarna de iarnă conductele fisurate și pierd apă caldă pe kilometri întregi de rețea, Oradea a reușit să transforme un sistem aflat în...
O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
Un număr de 38 de angajați din departamentele IT ale Emerson Cluj vor fi transferați, începând cu ianuarie 2026, către compania indiană de outsourcing Infosys. Mutarea afectează echipele IT...
#festival, #oradea, #austeritate, #concedieri, #fonduri, #buget local , #Stiri Finantare

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm