Mediul de afaceri din Uniunea Europeană nu și-a revenit încă după șocul dublu al pandemiei de coronavirus și criză energetică, arată ultimele informații la nivel european. În primele trei luni ale anului, România a înregistrat a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în numărul de companii care au dat faliment, față de trimestrul precedent.

În același timp, România a avut printre cele mai semnificative scăderi în numărul de firme înființate, arată datele Eurostat publicate joi, 16 mai. La nivel european, domeniul IT, care înregistrează concedieri în masă la nivel mondial, continuă să vadă cele mai multe declarații de faliment.

Cele mai mari diferențe în insolvențe față de finalul anului precedent au fost înregistrate în transporturi, unde au crescut cu 15%, și industrie, cu peste 9% mai multe, la nivelul întregului bloc comunitar. Pe țări, Letonia a văzut cu aproape 68% mai multe falimente decât în ultimele luni ale lui 2023. În Suedia, numărul firmelor care erau gata să pună lacătul pe ușă a crescut cu 43%, iar, în România, insolvențele au crescut cu 33%. Austria a avut cu 14% mai puține firme noi înregistrate, iar Luxemburg, cu 11%. România este pe locul al treilea având cu 10% mai puține firme noi față de octombrie-decembrie 2023. La polul opus, autoritățile belgiene raportează cu 22% mai multe înregistrări.

În întreaga Uniune, numărul de firme nou deschise este în ușoară creștere, dar planează foarte aproape de nivelul din 2021, arată Eurostat. În schimb, numărul falimentelor din primul trimestru al acestui an este cu 44% mai mare ca acela din 2021, o scădere cu un punct procentual față de finalul anului trecut. Cele două domenii în care se remarcă cea mai mare presiune sunt construcțiile și comerțul, unde numărul de firme noi nu a reușit să ajungă încă la nivelul de acum trei ani, reiese din informațiile biroului de statistică.

Măsurile luate de statele europene după declanșarea pandemiei de coronavirus au dat roade; ajutoarele de stat au făcut ca prima jumătate a anului 2020 să înregistreze o scădere a declarațiilor de faliment în toate cele trei mari sectoare - industrie, comerț și servicii. De la jumătatea anului și până în primăvara lui 2022, ramurile economice urmează direcții diferite în ceea ce privește insolvențele.

Industria care se depărtează cel mai mult de turmă este cea a tehnologiei și informațiilor, unde în iulie-septembrie 2023 se înregistrează o creștere radicală. În acea perioadă, numărul de firme care își închid porțile era de peste două ori mai mare decât în 2021. După o scădere notabilă la finalul anului trecut, numărul afacerilor care s-au declarat în pragul colapsului în primul trimestru din 2024 ajunge din nou aproape de dublul nivelului din 2021.

Singurele două domenii de activitate unde numărul de falimente a scăzut de la finalul lui 2023 sunt construcțiile și comerțul. Acestea două rămân și singurele în care numărul înregistrărilor de persoane juridice nu este peste nivelul de acum trei ani.

Situația în România

Datele pe care le prezintă Eurostat nu sunt numere absolute, ci fac trimiteri la un indice, față de care se raportează toate celelalte niveluri trimestriale. Datele prezentate mai sus se referă la nivelul mediu din 2021 pentru că Uniunea acordă o importanță situației post-pandemice. Tendințele rămân și la schimbarea anului de referință.

Pe termen mai lung, unde referința este media anului 2015, România nu urmează trendul falimentelor din întreaga Uniune Europeană sau din zona euro, având fluctuații semnificative. Lunile aprilie-iunie din 2020, încă în pandemie, prind România în aceeași poziție cu media europeană. În acel trimestru, numărul de falimente declarate în România, dar și în UE, este la aproximativ 60% din nivelul mediu din 2015. Dacă statele UE, în medie, înregistrează o creștere de 20% între acel interval și primul trimestru din 2021, lunile ianuarie-martie prezintă pentru România o explozie a colapsurilor de firme: de 1,8 ori mai multe firme au dat faliment în acele trei luni, față de media din 2015.

În schimb, numărul falimentelor este pe un trend ascendent în Uniunea Europeană și în zona euro, dar era în scădere în România, până la această creștere notabilă din primele trei luni ale anului, conform biroului european de statistică. În cifre, pe tot parcursul anului 2021, 120.000 de SRL-uri românești au declarat faliment, punând țara pe locul al treilea în topul statelor cu cele mai multe insolvențe, după Germani și Franța. Numărul total se înjumătățește în următorul an în România, iar în 2023, datele furnizate de Registrul Comerțului pentru Eurostat arată aproape 4.800 de firme falimentare.

În ceea ce privește numărul firmelor înființate, trendul este unul mult mai stabil la nivelul întregii Uniuni. Cu excepția unui picaj de 20% între primul și al doilea trimestru din 2020, numărul companiilor noi este în creștere, din 2015 încoace. În ultimele trei luni ale anului trecut, erau înregistrate cu 25% mai multe afaceri, față de media anului 2015. Dacă graficul pentru UE este o pantă lină cu o mică groapă în 2020, cel al României este un lanț muntos.

După căderea din prima jumătate de an a lui 2020, numărul firmelor noi începe să crească de la an la an, chiar dacă există diferențe între trimestre. Vârful a fost înregistrat în iulie-septembrie 2023, când apăreau de peste două ori mai multe firme noi față de nivelul de referință.

Ziare.com a analizat recent aici numărul firmelor românești care au dat faliment în primele trei luni ale anului. Datele folosite pentru acel articol, tot de la Registrul Comerțului, includea și persoane fizice autorizate. Adăugând aceste numere, totalul profesioniștilor care au dat faliment în 2023 depășește 6.600.

