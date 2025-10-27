Trucul pentru facturi mai mici la care nu te-ai gândit. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:17
145 citiri
Trucul pentru facturi mai mici la care nu te-ai gândit. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”
Trucuri pentru încălzire mai eficientă pe timp de iarnă/ Foto: Unsplash

Asociația Energia Inteligentă a trimis o serie de sfaturi către Ziare.com, în ceea ce privește modalitățile prin care populația își poate micșora consumul de energie pentru încălzire.

„Principala direcție e reducerea pierderilor termice spre exterior. Cea mai mare pierdere termică, raportată la metru pătrat, se face prin suprafețele vitrate — geamuri, ferestre, uși. Asta înseamnă că, dacă în dreptul geamurilor și ușilor aplici diverse bariere termice — perdele groase, un al doilea rând de draperii, obloane exterioare, jaluzele sau orice alt sistem — cu cât crești numărul straturilor de aer dintre ele, cu atât reduci pierderea de energie prin aceste suprafețe, care sunt, de regulă, cele mai mari pierderi dintr-un apartament. De exemplu, prin adăugarea unui al treilea strat — jaluzea exterioară, un stor pe interior și o draperie groasă — poți reduce consumul de energie pe iarnă cu câteva procente, chiar 5–7%.

Un alt element important este asigurarea unei bune circulații a aerului la nivelul corpului de încălzire. Dacă, de exemplu, pui o draperie până jos, tocmai în dreptul caloriferului, creezi o izolație între radiator și cameră; centrala va funcționa mai mult pentru a aduce camera la temperatura setată, deci consumul crește. Ideal este ca în dreptul caloriferului să nu se afle nimic — nicio draperie, niciun mobilier — sau, dacă există mobilă, să fie la o distanță minimă față de calorifer. De asemenea, evită montarea unor draperii sau sisteme de perdele fixate pe șină în tavan care blochează circulația aerului; ele transformă radiatorul într-un element izolat și determină funcționarea mai îndelungată a centralei, deci consum mai mare”, au transmis aceștia.

