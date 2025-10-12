Anunțul momentului cu facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți, 30 septembrie, că schemele de ajutor inițiale, care au fost valabile și în anii trecuți, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz și așa mai departe, el dând asigurări că nu vor fi creșteri ale facturii de gaz, pentru că prețul e plafonat până în 31 martie 2026.

Ministrul a mai afirmat că ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu ajungem la o creștere accelerată a prețului și să avem un preț aproximativ similar cu cel care se află astăzi, în plafonul de 120 de lei.

”Schemele inițiale, care au fost valabile și în anii trecuți, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz și așa mai departe, nu se va schimba nimic la acest capitol, iar foarte important e, atât pentru acei oameni care beneficiază de aceste scheme, cât și pentru toți românii, nu vor fi creșteri ale facturii de gaz. Prețul este plafonat până în 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că vom trece această iarnă fără un impact semnificativ asupra facturii, doar la gaze naturale”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

El a precizat că ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu ajungem la o creștere accelerată a prețului și să avem un preț aproximativ similar cu cel care se află astăzi, în plafonul de 120 de lei. Bogdan Ivan a mai spus că avem încă impactul energiei electrice, unde schema a fost eliminată la 1 iulie 2025 și care a cauzat pentru aproximativ 4 milioane de români dublarea facturii de la 70-80 de lei la 150-160.

Ads

”Suntem în situația în care deja avem patru furnizori care dau energie electrică sub 1,30 lei, care era prețul plafonat maxim pentru persoane fizice, consumatori casnici. Iar ceea ce îi îndemn pe oameni e ca, până când vom scădea cu totul prețurile pe întreaga piață de la 1,55 lei, de exemplu, cât era imediat după liberalizare în prima săptămână de mandat pe care am avut-o la energie, să se uite exact pe comparatorul de prețuri pe site-ul ANRE, să vadă care sunt ofertele pe care le au în județul de care aparțin și, în mod total gratuit, să se ducă la un alt operator de furnizare, care vine cu oferte la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,25 lei”, a mai declarat Ivan.

Ministrul Energiei a subliniat că doar în acest an aproximativ 450.000 de oameni au optat să se mute la un nou furnizor al energiei electrice.

”E o medie de cel puțin 30-40.000 de oameni care nu se mută la un furnizor care oferă un preț mai avantajos, lucru care determină automat și o scădere a prețului, complementar cu măsurile pe care le-am adus deja în guvern. E și o presiune care se pune pe furnizori de a-și optimiza costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

...citeste mai departe despre "Anunțul momentului cu facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă" pe Ziare.com

Ads