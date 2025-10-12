Facturile de energie trebuie să aibă TVA redus și să nu aibă accize. "Acciza este pentru bunuri de lux", avertizează specialiștii

TVA-ul din facturile de energie ar trebui redus pentru ca tarifele să fie mai mici, în timp ce acciza ar trebui scoasă, în condițiile în care energia nu reprezintă un bun de lux, a declarat, luni, 6 octombrie, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Daniela Dărăban, la un eveniment de specialitate.

'Pe o piață pe care plafonul generalizat pentru marea majoritate a clienților s-a ridicat începând cu 1 iulie, dinamica ofertelor eu cred că este pozitivă, pentru că am văzut în ultimele luni reduceri, nu creșteri pe oferte. Și așteptările noastre trebuie să fie unele realiste. În factură, 45% sunt costurile administrative, care sunt stabilite prin decizii administrative. Vă dau un exemplu pe care, cu surprindere, l-am aflat și eu zilele trecute. Știți că plătim două tipuri de contribuții la buget. Este TVA-ul care, culmea, a crescut, nu s-a redus, dar ne dorim să reducem factura. Eu recomand puternic să se reducă TVA-ul - și atunci va fi o reducere a facturii din a doua lună. Și avem această acciză. Încercând într-un demers de informare, de educare a publicului larg, aflu din Codul fiscal că acciza este pentru bunuri de lux, ca definiție, scop - și pentru bunuri care poluează. Energia eu cred că nu este un bun de lux', a menționat Daniela Dărăban, la evenimentul Profit Energy.forum - Energia României - Cum găsim echilibrul între penurie și exces, ediția a-IX-a.

Potrivit acesteia, ponderea regenerabilelor în producția anuală a României a crescut, astfel că ar trebui să existe un calendar de scoatere a accizei din factura consumatorului.

'Vorbind de o pondere semnificativă a energiei verzi, atunci mă gândesc că ar trebui să avem și un calendar de scoatere a accizei din factura consumatorului pentru că nu-i mai văd scopul. Înțeleg că există o nevoie la buget, dar atunci trebuie să fim onești. Vrem să colectăm bani prin facturile de energie. Ok, dar nu o să dăm vina pe furnizori că nu-și fac treaba sau că nu știu să facă furnizare de energie sau există nu știu ce mișcări suspecte prin piață și trebuie repede iar să dăm drumul la toate controalele posibile. Eu nu zic să nu se controleze. Controale sunt tot timpul în sectorul energetic, la operatorii de pe toate segmentele. Nu trebuie anunțat la televizor când trebuie să te duci în control. Eu cred că instituțiile își fac treaba din acest punct de vedere. Pentru zona de furnizare plec de aici cu ideea că domnul președinte George Niculescu (președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, n.r.) ne va ajuta să stabilim un plan, poate este nevoie de o discuție și la nivel guvernamental, astfel încât să putem reduce această sumă care este încă în analiza ANRE - și sunt de acord că trebuie găsite soluții de accelerare a capacității care pot să impună probabil și sprijin din partea operatorilor noștri', a adăugat Daniela Dărăban.

