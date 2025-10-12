Hidroelectrica anunță că nu scumpește curentul, dar facturile din octombrie vor fi mai mari. Explicațiile furnizorului de energie

Cresc din nou facturile la electricitate, dar de data aceasta scumpirea nu este semnificativă, ci de doar aproximativ 0,5 bani pe kWh. Cauza: majorarea uneia dintre componentele reglementate ale facturii, adică tariful pentru serviciile de sistem aplicat de Transelectrica.

Atfel, Hidroelectrica, furnizorul care are cel mai mic preț din piață, și-a anunțat clienții că facturile pe care le vor primi începând cu luna octombrie vor fi mai mari, scrie HotNews.

"Vă informăm că Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale.

Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, stabilite prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025 și aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025", se arată într-un comunicat postat pe Facebook de furnizorul de energie electrică.

De asemenea, Hidroelectrica a anunțat că scumpirea se aplică începând cu data de 1 septembrie 2025, deci se va vedea pe facturile primite în octombrie.

Potrivit calculelor HotNews.ro, este vorba de un impact de 0,005 lei per kwh. Adică, pentru o factură medie de 100 kWh abonații Hidroelectrica vor scoate din buzunar 50 de bani în plus pe lună. Pentru un consum de 200 kWh, majorarea este de un leu.

