Prețul gazului va fi cu 20% mai mic decât plafonul, spune un reprezentat al furnizorilor de energie

Plafonul actual de preț la gaze naturale este 0,31 de lei per kilowatt-oră FOTO Pixabay

Consumatorii casnici vor vedea în facturile la gaze un preț per kilowatt-oră între 0,23 lei și 0,25 lei în perioada următoare, a declarat marți, 14 mai, Laurenţiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER) în timpul unei conferințe. Prețurile menționate de acesta sunt cu cel puțin 19% mai mici decât plafonul de 0,31 lei pe kWh.

Declarațiile lui Urluescu au venit în timpul evenimentului "Energy R/Evolution - România în tranziţia energetică: tensiune şi rezistenţă", conform Agerpres.

"La gaze naturale, consumatorul casnic are un plafon de 0,31 lei pe kWh. Din mai anul trecut, facturile la consumatori au scăzut mult sub plafon, au fost 0,27 - 0,28 lei pe kWh. Acum, din aprilie, ne aşteptăm la o scădere şi mai mare. Am auzit de 0,23 lei. Eu mă aştept la tarife între 0,23 - 0,25 lei pe kWh să primiţi în facturi. Se pare că ieşirea din schema de plafonare decurge cumva lin", spune președintele AFEER.

El a menţionat că sunt mai multe categorii de plafoane în ceea ce priveşte partea de energie electrică.

"Dacă ne referim la plafonul de 1,3 lei pe kWh, unde sunt consumatorii non-casnici şi cei casnici care au un consum ceva mai ridicat, credem că ieşirea din schema de plafonare va decurge relativ lin. Pe casnic, în momentul faţă, sunt şapte oferte cu preţ sub 1,3 lei - şi ne aşteptăm să crească numărul de oferte. În ceea ce priveşte celelalte două plafoane la casnic, respectiv 0,8 lei şi 0,68 lei kWh, acolo lucrurile sunt puţin mai delicate, fiindcă plafonul de 0,68 lei pentru unele zone din ţară, nici măcar nu acoperă toate taxele, tarifele şi celelalte obligaţii pe care furnizorul le colectează doar ca să le dea mai departe. Deci, ar însemna să fie energie sub 0 lei ca să poată furniza la 0,68 lei şi pentru 0,8 lei preţul energiei ar trebui să fie undeva la 50 lei pe MWh, ceea ce este puţin probabil că se va întâmpla. Sunt sigur se vor dezvolta schemele legate de consumatorul vulnerabil după perioada de plafonare care expiră în martie anul viitor", a mai spus Laurenţiu Urluescu.

