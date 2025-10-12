Cum vrea ministrul Energiei să scadă facturile la curent: "Ținta mea este una foarte clară"

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:11
Cum vrea ministrul Energiei să scadă facturile la curent: "Ținta mea este una foarte clară"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan FOTO Captură video Facebook/Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume, iar ţinta sa este una foarte clară, şi anume capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear. El mai anunţă creşterea capacităţilor de producţie, capacităţilor de stocare ale energiei electrice produse de solar, pentru că până acum s-au instalat enorm de multe astfel de capacităţi de producţie a energiei electrice pe solar, fără să aibă şi baterii în spate.

”România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume. Ţinta mea este una foarte clară: capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear”, spune ministrul Energiei, pe facebook.

Bogdan Ivan arată că în ultimii 10 ani, România a scos din producţie aproximativ 7000 de megawatts capacităţi de producţie pe gaze şi cărbune.

”Creştem capacităţile de producţie, capacităţile de stocare ale energiei electrice produse de solar, pentru că până acum s-au instalat enorm de multe capacităţi de producţie a energiei electrice pe solar, fără să aibă şi baterii în spate. Avem un deficit de aproximativ 2000 de megawatts în fiecare zi, iar odată stocată acea energie, produsă în timpul zilei, va putea să fie consumată seara, automat reducând presiunea pe importuri din alte state. Evităm specula, limităm capacitatea unor companii care nu sunt de bună credinţă, raportat la consumatorii din România, să mai facă speculă”, subliniază ministrul Energiei.

Bogdan Ivan precizează că sunt patru operatori care vin cu preţuri sub 1,30 euro, cât era preţul plafonat, înainte de eliminarea schemei de plafonare-compensare.

”Ăsta este şi dezideratul mandatului meu, să scădem preţul energiei”, a menţionat ministrul.

