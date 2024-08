„Nu vor fi facturi mai mari”. Burduja dă asigurări că prețul la energie nu se va majora și anunță noi măsuri de sprijin pentru români

Măsura de ajutor pentru plata facturilor la energie va continua și după data de 1 aprilie 2025, a anunțat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. La acest moment se iau în calcul aplicarea unor măsuri ţintite pe nivelul socio-economic al gospodăriei.

„Noi acum pregătim perioada de după 1 aprilie. Ce înseamnă asta? Noi am făcut nişte simulări. Pentru românii care plătesc astăzi 1,3 lei (pe kWh - n.r.), de fapt, plătesc sub plafon, aţi văzut că furnizorii s-au dus mai jos, sub aceste plafoane, cel mai probabil facturile vor fi mai mici. Pentru românii care plătesc acest 0,68 lei, deci au un consum sub 100 de kWh pe lună, vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin", a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, întrebat dacă există o strategie pentru după 1 aprilie 2025, când se va liberaliza piaţa de energie.

De ce ar trebui ca ajutorul pentru plata facturilor la energie să se acorde diferențiat

Sebastian Burduja a dat ca exemplu faptul că pentru un apartament din cartierul Primăverii din Bucureşti, care are un consum mic, se beneficiază de aceeaşi subvenţie ca pentru un apartament dintr-o comună din Alba unde o familie cu trei copii face economie la curent, pentru a se încadra la 100 de kWh. "Ceea ce nu este, totuşi, în regulă şi atunci vom face ceea ce au făcut absolut toate statele din Uniunea Europeană. Au ţintit măsura de sprijin pe nivelul socio-economic al gospodăriei. Asta trebuie să facă şi românii", a spus ministrul Energiei.

Burduja a punctat că nu vor fi majorări la iarnă în ceea ce priveşte facturile la energie ale românilor, schema de compensare-plafonare fiind valabilă până în primăvara anului viitor.

„Nu vor fi facturi mai mari”. Explicațiile ministrului Sebastian Burduja

„Deci, aşa cum astăzi, fiecare român plăteşte un preţ maxim reglementat, 0,68, 1 leu, 1,3 lei, în funcţie de nivelul de consum, la fel se va întâmpla şi iarna aceasta. Deci nu vor fi facturi mai mari faţă de cele de anul trecut", a spus ministrul Energiei.

El a adăugat că, de altfel, de când este ministru, a reuşit să păstreze acest sistem de compensare-plafonare, ba chiar să fie micşorate facturile.

„De prin iunie s-a simţit o ieftinire la gaz, cam de 20%, iar la energie electrică, pentru cei care au avut un consum de peste 300 de kWh, deci cei care consumă un pic mai mult, de asemenea cam 10-15% s-au ieftinit facturile", a susţinut Sebastian Burduja

