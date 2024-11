Internetul a continuat sa evolueze pe piata autohtona

Internetul si posibilitatile oferite de acesta utilizatorilor si advertiserilor au facut ca acest mediu sa aiba o evolutie buna pe piata autohtona chiar si in an de criza, atragand venituri de 25,5 milioane de lei in primul semestru al lui 2009.

Astfel, potrivit studiului ROADS (Romanian Online Advertising Study), realizat de IAB Romania si PricewaterhouseCoopers (PwC), piata de publicitate online din Romania a generat circa 25,5 milioane de lei in primul semestru din 2009, in scadere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Studiul a fost realizat prin agregarea cifrelor de vanzari directe ale celor mai importante 14 companii din domeniu, regii si publisheri independenti.

Studiul, care acopera primul semestru al anului, mentioneaza ca sectoare in care a scazut volumul investitiilor au fost cel financiar-bancar si cel auto, in timp ce cresteri s-au inregistrat pentru companiile din telecom (+75% comparativ cu aceeasi perioada din 2008).

In 2008, piata de publicitate online autohtona a inregistrat o crestere de 70% comparativ cu anul anterior, la 72,5 milioane de lei de la 42,6 milioane de lei.

Si Media Fact Book 2009, studiu dat publicitatii de Initiative in octombrie, face referire la o scadere a investitiilor in publicitatea online, de 15-20% in 2009, dupa cresterea spectaculoasa din 2008.

"Pe segmentul internet media, scaderea inregistrata in 2009 poate fi recuperata usor. In anii trecuti, multe categorii de advertiseri, precum cei din segmentul FMCG, au inceput sa se promoveze agresiv pe internet, in momentul in care a inceput criza, acestia s-au retras.

Chiar daca lucrurile nu s-au miscat conform asteptarilor in 2009, new media ramane revelatia deceniului in publicitate. Sa nu uitam ca in 2008 piata online din Romania a inregistrat o crestere spectaculoasa, de 70%. Dupa convulsiile crizei, piata se va reintoarce cu si mai mare avant catre digital", a spus, in octombrie, Octavian Popescu, Managing Director Initiative.

Potrivit Media Fact Book, veniturile din publicitatea online in prima jumatate a lui 2009 au fost cel mai putin afectate de criza, comparativ cu alte medii. Tot in 2009, studiul previzioneaza o crestere a internetului sub raportul ponderei in mixul de marketing, de la 3% la 4%.

Studiul Initiative estimeaza si ca, in 2009, publicitatea online va atrage 13 milioane de euro, in scadere de la 16 milioane de euro in 2008.

Lucian Despoiu, General Manager Kondiment, declara intr-un interviu acordat Mediafax ca reducerile de bugete si criza economica din 2009 au determinat o maturizare a pietei online din Romania, mediul fiind mai utilizat de advertiseri pentru ca este mai eficient. El a apreciat, la momentul respectiv, ca valoarea pietei online, de internet si search autohtona, va fi mai mare in 2009 comparativ cu 2008, in conditiile in care componenta de search a inregistrat o crestere clara anul acesta. Ca tendinta, Despoiu a remarcat o crestere a bugetelor de e-mail marketing in 2009.

Inainte de editia de anul acesta a Internetics, Alin Zainescu, care a lansat Status Pimp - serviciu de publicitate prin intermediul status-urilor de Messenger -, aprecia ca piata online este similara cu cea de publicitate "clasica" din urma cu 12-15 ani - bugete mici, companii fara experienta si putini specialisti - , fiind insa in crestere si reprezentand un mediu indispensabil brandurilor.

Tot in 2009, Trilulilu, platforma romaneasca de partajare de fisiere audio si video, si-a lansat propria platforma de publicitate video online, in sistem de plata CPC (cost per click). Dezvoltata in-house de Trilulilu, ea permite crearea de reclame afisate ulterior in interiorul clipurilor video de pe Trilulilu.ro.

"Este adevarat ca, in Romania, publicitatea in clipurile video pe Internet este abia la inceput de drum, dar suntem increzatori ca sistemul realizat de noi va reprezenta o alternativa eficienta de a investi in publicitatea pe Internet. Posibilitatile de targetare sunt exacte, iar sistemul este unul intuitiv, ajutand advertiserii sa obtina rezultate foarte bune in campaniile lor", a precizat Sergiu Biris, directorul general al Trilulilu, in momentul lansarii platformei de publicitate video online.

Publicitatea online a insemnat, in 2009, si multa promovare pe bloguri si in social media. Astfel, nu au lipsit campaniile derulate integral prin intermediul blogurilor si nici cele care au avut ca mediu principal de comunicare retelele de socializare. Multiplicarea campaniilor derulate in social media a fost cu siguranta determinata de cresterea inregistrata, in Romania, de retelele de socializare.

Numai in ceea ce priveste Facebook, reteaua a suscitat interesul utilizatorilor romani, care si-au facut circa 450.000 de conturi pe aceasta platforma. Acest interes al publicului pentru Facebook i-a adus pe platforma si pe advertiseri, reprezentati de mai multe agentii specializate.

Nici Hi5 nu e ignorat de advertiseri, in conditiile in care numarul celor care se promoveaza pe aceasta platforma a crescut cu 33%, ceea ce a determinat ARBOinteractive sa lanseze ARBOsocial, un departament specializat in comunicarea pe social media. Potrivit responsabililor ARBOsocial, principalele categorii de clienti care aleg sa comunice ofertele comerciale pe hi5 sunt bancile, telecom, auto, FMCG si publicatiile online.

"Retelele de socializare sunt, in acest moment, un fenomen extraordinar, care a depasit stadiul de trend si a devenit o parte din viata de zi cu zi a oamenilor, atat la nivel international, cat si in Romania. Considerand ca eficienta in comunicare este produsul unor metode diferite de cele traditionale, pe care utilizatorii sa le vada ca «prietenoase», neintrusive si adecvate contextului, aceste medii dau advertiserilor oportunitatea de a fi primii care sa-si promoveze brandurile pe un canal nesaturat de publicitate", a spus Calin Rotarus, Managing Director ARBOinteractive.

Un exemplu de campanie derulata in social media a fost cea pentru Germanos realizata de New Media si Standout, care a inclus un widget social personalizabil in functie de preferintele utilizatorilor. Blogurile care au fost utilizate in campanie pentru maximizarea expunerii au fost zoso.ro, arhiblog.ro, visurat.ro, piticu.ro, fulgerica.com si criserb.com.

In august, IAB Romania anunta ca va lansa un cod de conduita pentru piata romaneasca de internet si o marca de incredere efectiva care va certifica respectarea acestuia, in cadrul unui proiect de autoreglementare a industriei romanesti de internet. Codul a fost lansat in 22 octombrie.

Pe piata online, efectele crizei au fost ilustrate cel mai bine de intrarea in insolventa a regiei de publicitate Boom Advertising, ca urmare a unei decizii a Tribunalului Municipiului Bucuresti.

