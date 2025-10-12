Facebook introduce un asistent matrimonial bazat pe AI. Utilizatorii primesc „sugestii surpriză” pe baza algoritmului

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:21
Cuplu Foto: Pexels

Meta a anunțat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-și găsească mai ușor pereche.

Inteligența artificială din Facebook Dating va lua forma unui chatbot cu care utilizatorii vor putea discuta folosind limbajul natural.

Conform companiei, utilizatorii serviciului pot cere chatbot-ului să le găsească o persoană potrivită conform anumitor caracteristici și dintr-o anume zonă.

O altă facilitate, numită sugestiv Meet Cute, va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului.

Compania spune că aceasta poate combate așa-numitul efect „swipe fatigue”.

Dincolo de aceste noutăți, Meta spune că, în ultimul an, potrivirile dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au crescut cu 10%.

Meta nu este prima companie care adaugă AI într-un serviciu de dating. Majoritatea aplicațiilor de acest gen, de la Tinder la cele mai noi lansate, oferă diverse funcții care se bazează, mai mult sau mai puțin, pe inteligența artificială.

