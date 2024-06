Extracția dentară: când este necesară și ce presupune această procedură?

Extracția dentară este o procedură chirurgicală care devine necesară în anumit situații, în care patologia orală nu poate fi gestionată altfel. Descoperă mai multe despre extracția dentară, în continuare: cum se realizează, când este recomandată, ce presupune perioada de recuperare și de ce este importantă aceasta în evitarea posibilelor complicații!

Când este necesară extracția dentară?

Extracția dentară este o procedură medicală care, deși poate părea înfricoșătoare pentru unii, este uneori absolut necesară pentru a asigura o sănătate orală optimă. Semnele și simptomele care indică necesitatea extracției dentare pot varia, dar cele mai comune sunt durerile severe, inflamațiile, infecțiile și mobilitatea dentară crescută. Când un dinte este atât de afectat încât nu poate fi salvat prin metode conservatoare, extracția devine singura opțiune.

Uneori, poate fi nevoie de extracție dentară chiar și atunci când dantura este sănătoasă, în cazul în care aceasta este prea înghesuită pe un maxilar mic. Acest lucru se observă în cazul unora dintre pacienții care se pregătesc să urmeze un tratament ortodontic [1].

Starea generală de sănătate a dintelui este un alt factor care poate determina necesitatea extracției. Dacă dantura este atât de deteriorată sau cariile sunt atât de profunde încât nu mai pot fi salvate prin tratamente dentare conservatoare, extracția devine singura opțiune.

Ads

Un alt aspect important de luat în considerare este impactul asupra sănătății generale. Un dinte infectat sau cu probleme poate afecta întregul organism, putând să genereze probleme cardiace sau respiratorii. Medicii specialiști în chirurgie dentară pot aprecia o situație de acest gen și pot face o recomandare de extracție dentară într-o situație de acest gen [2].

Cum se desfășoară procedura de extracție dentară?

Extracția dentară poate fi necesară în cazul unor afecțiuni dentare severe. Pregătirea pentru intervenție începe cu o consultație inițială cu medicul dentist. Acesta îi va explica pacientului procedura și va discuta posibilele riscuri și beneficii. În funcție de complexitatea cazului, pot fi necesare investigații suplimentare, cum ar fi radiografiile sau analizele de sânge.

Anestezia este un element cheie în extracția dentară. Aceasta poate fi locală sau generală, în funcție de situație. Scopul anesteziei este de a garanta că pacientul nu va simți durere în timpul intervenției [3].

Ads

Tehnica de extracție variază în funcție de structura dinților și de complexitatea cazului. Aceasta începe cu o incizie în gingie; dintele poate fi apoi secționat și extras cu ajutorul unor instrumente specializate. După extracție, locul este curățat și suturat pentru a facilita vindecarea.

Recuperarea după extracție implică o serie de măsuri de îngrijire post-operatorie. Pacienții ar trebui să aplice gheață pe zona afectată pentru a reduce inflamația și să evite alimentele dure care pot irita zona. Igiena orală corespunzătoare este esențială pentru a preveni infecțiile [2].

În ceea ce privește durata de vindecare, aceasta variază în funcție de individ și de complexitatea cazului. Majoritatea persoanelor se recuperează complet în termen de una sau două săptămâni după extracție. Totuși, unii pacienți pot experimenta complicații, cum ar fi sângerări sau infecții. În astfel de cazuri, este recomandat să se consulte imediat medicul dentist.

Cum să îți îngrijești cavitatea bucală după extracția dentară?

Ads

După extracția dentară, perioada de repaus este esențială pentru vindecarea corectă a zonei afectate. Limitarea activităților fizice în primele 24 de ore după extracție poate reduce riscul de sângerare și inflamație. Evitarea efortului excesiv nu numai că previne complicațiile, dar permite și organismului să se concentreze pe procesul de vindecare.

Alimentația adecvată joacă, de asemenea, un rol important în procesul de vindecare. Dieta moale, care include alimente precum supa cremoasă, iaurt, piureuri de fructe sau legume este recomandată în primele zile după extracție. Alimentele dure sau crocante pot răni zona afectată și pot încetini procesul de vindecare. În plus, este esențial să se evite consumul de alcool și fumatul, care pot inhiba vindecarea și pot duce la complicații [2].

În ceea ce privește igiena orală, este importantă menținerea igienei locale. În primele 24 ore se va evita periajul în zona de unde a fost extras dinte, dar ceilalți dinți pot fi periați cu grijă, folosind o periuță de dinți moale. Apoi, clătirea gurii cu o soluție de apă sărată sau cu apă de gură cu clorhexidină poate ajuta la curățarea și la vindecarea zonei afectate [1].

Ads

După extracția dentară, este crucială respectarea tuturor vizitelor de monitorizare programate de medicul dentist. Aceste consulturi permit medicului să monitorizeze progresul vindecării și să se asigure că nu apar complicații [3].

Extracția dentară este o procedură medicală care devine necesară în diverse situații, de pildă atunci când dantura este afectată de carii profunde sau de o infecție severă. Procedura în sine, precum și îngrijirea ulterioară sunt etape esențiale pentru o recuperare rapidă și fără complicații.

Surse:

1. Dunkin, Mary Anne. “Having a Tooth Pulled: What to Expect, Causes for Extraction, and More.” WebMD, www.webmd.com/oral-health/pulling-a-tooth-tooth-extraction, accesat la 20.06.2024;

2. Gotter, Ana. “What to Expect during a Tooth Extraction.” Healthline, Healthline Media, 9 Feb. 2018, www.healthline.com/health/tooth-extraction, accesat la 20.06.2024;

3. “Tooth Extraction: Procedure, Aftercare & Recovery.” Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/treatments/22120-tooth-extraction, accesat la 20.06.2024.

Ads