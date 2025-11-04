România, în topul producătorilor agricoli din Uniunea Europeană. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări

România își consolidează poziția de producător agricol în Uniunea Europeană, ocupând primul loc la exporturile de cereale în debutul anului comercial 2025/2026 și înregistrând, totodată, un record de aproape 500 de milioane de euro din exporturile de animale vii în primele zece luni ale anului. Performanțele remarcabile ale fermierilor români sunt puse pe seama sprijinului acordat prin subvenții, investiții și reforme menite să stimuleze competitivitatea și modernizarea agriculturii.

„România îşi dovedeşte potenţialul agricol şi capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru pieţele internaţionale. Fermierii români, sprijiniţi prin subvenţii şi programe de investiţii, au reuşit să atingă performanţe istorice şi să ducă produsele româneşti acolo unde le este locul – în topul Uniunii Europene”, a declarat ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Florin-Ionuţ Barbu, conform Ziarului Financiar.

Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanţe istorice, ocupând locul 1 la exportul de cereale şi exporturi record în zona zootehnică.

În primele 10 luni din 2025, fermierii români au exportat ovine de 210 milioane euro, bovine de 150 milioane euro şi păsări de 100 milioane euro.

Ministerul Agriculturii spune că aceste rezultate confirmă eficienţa măsurilor adoptate în ultimii doi ani şi jumătate prin reformarea sistemului de subvenţii, introducerea de scheme de ajutor de stat dedicate zootehniei şi direcţionarea fondurilor europene către investiţii în ferme, procesare şi bunăstarea animalelor.

