Marile exporturi ale României în 2023. Cine a cumpărat bunuri românești de 44 de miliarde de euro

România este un importator net de produse. Așa se traduce informația vehiculată în diferitele informări de presă ale autorităților despre balanța comercială – România importă mai mult decât exportă. Acest aspect, luat singur, nu este suficient pentru a analiza în profunzime poziția României în lanțurile globale ale valorii. Pentru o privire mai completă a peisajului economic, Ziare.com prezintă în acest articol prima parte relevantă a comerțului extern – care sunt marile exporturi ale României și unde ajung cele mai multe dintre ele.

În luna aprilie a acestui an, balanța comercială ajungea la minus 2,67 miliarde de euro. Exporturile României au crescut până la cele mai mari valori ale ultimelor luni, ajungând la 8,29 miliarde de euro. În același timp, importurile au crescut și mai consistent, atingând aproape 11 miliarde de euro, conform bazei de date a Organizației Națiunilor Unite. Pe tot anul trecut, exporturile au adus peste 93 de miliarde de euro.

Având în vedere contextul european al ultimelor luni, agricultura a ținut prima pagină a ziarelor; nu doar războiul din Ucraina, care a destabilizat piața cerealelor, dar și înțelegerea ulterioară prin care Uniunea Europeană a permis vânzarea fără taxe vamale adiționale i-au influențat pe agricultorii români. Mai mult, pe tot continentul, industria agricolă a protestat împotriva unor măsuri menite să ajute la protejarea mediului, făcând instituțiile UE să dea câțiva pași înapoi. Deși grânele sunt în față din motive relevante – spre exemplu, pentru că subvențiile din fondurile europene reprezintă cea mai mare cheltuială a Uniunii – ele nu au o cotă atât de mare în ansamblul exporturilor românești.

Cele mai valoroase exporturi

În 2023, România a exportat cereale în valoare de 4,16 miliarde de euro, arată aceeași bază de date. În clasamentul celor mai mari cinci categorii de bunuri exportate, grânele sunt pe locul al cincilea. Pe locul al patrulea se află combustibilii minerali, uleiurile și produsele obținute din distilarea acestora. În ansamblul său, această categorie vag definită este cea care reprezintă majoritatea schimburilor comerciale ale lumii, pentru că ea cuprinde petrolul, cărbunele, lignitul și electricitatea, printre altele. Pentru România, tranzacțiile de acest tip au adus în conturile exportatorilor 4,98 miliarde de euro anul trecut.

Exporturile de combustibili fosili și electricitate ale României au crescut, per total, din 1989 încoace. Ascensiunea nu este una constantă de la an la an . Din 2005, exporturile de astfel de bunuri nu au mai coborât sub 1,22 miliarde de euro. În 2022, exporturile acestea ating maximul istoric – 6,89 miliarde de euro, arată un grafic pe baza datelor ONU.

Pe al treilea loc în topul exporturilor se găsesc mașinăriile, reactoarele nucleare și boilerele, o categorie largă care include o gamă largă de produse. Spre exemplu, aici intră boilerele, dar și motoarele cu combustie internă, furnalele industriale, aparatele de aer condiționat și frigiderele. Cifrele pentru această categorie au fost într-o continuă creștere în ultimii 35 de ani, ajungând la 9,5 miliarde de euro anul trecut, cea mai mare valoare înregistrată.

Pe locul secund în clasament se regăsesc automobilele și alte tipuri de vehicule, incluzând tractoarele. Exporturile României anul trecut au atins o valoare de 14,58 miliarde de euro. Aceasta este categoria de produse care înregistrează probabil cel mai mare boom. În 2004, exporturile acestea ajungeau la aproximativ 647 de milioane de euro. Zece ani mai târziu, suma totală încasată era de peste 11 ori mai mare, ajungând la 7,32 miliarde de euro. La fel, creșterea se vede și în ultimul deceniu, cifra citată pentru anul trecut fiind aproape dublul valorii din 2014.

În sfârșit, cele mai valoroase exporturi ale României sunt echipamentele electrice și electronice. Și aici, graficul citat arată o creștere exponențială în vânzarea peste graniță a acestor bunuri cu valoare adăugată mare. Chiar și în 2004, aceste exporturi depășeau două miliarde de euro. Într-un deceniu, câștigurile exportatorilor se măreau de patru ori, ajungând, în 2014, la 8,31 miliarde de euro. La fel, următorii 10 ani aduc o nouă dublare. În 2023, exporturile totale ale României de bunuri din această categorie au adus nu mai puțin de 16,97 miliarde de euro.

Cei mai mari parteneri

La nivelul partenerilor comerciali, există o țară care domină clar. Peste o cincime din banii încasați din exporturi vin din Germania, conform sursei citate. Cumpărătorii din statul vestic au cheltuit 19,56 de miliarde de euro pe bunuri din România anul trecut. Pe locul doi, Italia a dat mai puțin de jumătate din suma citată pentru Germania. Peste 9,5 miliarde de euro au dat italienii pe produse care vin din România. Ultimul partener occidental din primele cinci clasate este Franța, cu 5,95 miliarde de euro. Doi dintre vecinii României completează clasamentul: Ungaria a dus exportatorilor români 5,31 miliarde de euro în 2023, în timp ce Bulgaria a cheltuit 3,9 miliarde de euro.

